На Куйбышевской железной дороге проходят внеплановые рейды на переездах

В целях снижения аварийности на железнодорожных переездах сотрудники Куйбышевской магистрали и представители ГИБДД усилили профилактическую работу с водителями. Особое внимание уделяется переездам с невысоким автотрафиком. По статистике, с начала года более 90% ДТП на переездах в границах КбшЖД произошло на малоинтенсивных участках (до 1000 автомобилей в сутки).

Всего с начала 2021 года на переездах Куйбышевской железной дороги произошло 14 ДТП, что более чем в два раза превышает аналогичный показатель прошлого года. Большая часть из них (9 аварий) случилась в Республике Башкортостан, по два ДТП произошло в Пензенской и в Самарской областях и один случай — в Республике Татарстан. Свыше половины всех ДТП пришлись на воскресные и предпраздничные дни. Все столкновения автотранспорта с подвижным составом — результат грубого нарушения водителями правил дорожного движения.

Куйбышевская железная дорога призывает всех водителей соблюдать ПДД на переездах. Напоминаем, что с мая 2021 года за нарушение проезда через железнодорожный переезд предусмотрен штраф в размере 5 тыс. рублей или лишение прав на срок от 3 до 6 месяцев.