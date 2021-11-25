В Самаре вынесли приговор военнослужащему за ДТП, в котором погиб его сослуживец

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор 22-летнему сержанту одной из воинских частей, базирующихся в пос. Кряж, Нурисламу Билалову, признанному виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть (ч.3 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.

4 августа 2021 г. Билалов ехал на Skoda из пос. Рощинский Волжского района в направлении Самары. И при обгоне на 4 км дороги он не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате погиб пассажир — сослуживец водителя.

Как установили правоохранители, ДТП произошло потому, что Билалов нарушил п 1.5 и 10.1 ПДД, обязывающие водителей не создавать опасности для движения и не причинять вреда, а также соблюдать скорость, позволяющую полностью контролировать движение и при возникновении опасности обнаружить ее и принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки. В итоге в отношении Билалова возбудили уголовное дело.

17 ноября суд признал Билалова виновным и назначил ему год лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны.