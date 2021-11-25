В Самаре вынесли приговор военнослужащему за ДТП, в котором погиб его сослуживец

Самарский гарнизонный военный суд вынес приговор 22-летнему сержанту одной из воинских частей, базирующихся в пос. Кряж, Нурисламу Билалову, признанному виновным в нарушении ПДД, повлекшем по неосторожности смерть (ч.3 ст. 264 УК РФ). Об этом корреспонденту Волга Ньюс сообщили в суде.
4 августа 2021 г. Билалов ехал на Skoda из пос. Рощинский Волжского района в направлении Самары. И при обгоне на 4 км дороги он не справился с управлением и съехал в правый кювет, где автомобиль опрокинулся. В результате погиб пассажир — сослуживец водителя.
Как установили правоохранители, ДТП произошло потому, что Билалов нарушил п 1.5 и 10.1 ПДД, обязывающие водителей не создавать опасности для движения и не причинять вреда, а также соблюдать скорость, позволяющую полностью контролировать движение и при возникновении опасности обнаружить ее и принять возможные меры к снижению скорости вплоть до остановки. В итоге в отношении Билалова возбудили уголовное дело.
17 ноября суд признал Билалова виновным и назначил ему год лишения свободы в колонии-поселении, а также на два года лишил права заниматься деятельностью, связанной с управлением транспортом. Также суд частично удовлетворил гражданские иски потерпевшей стороны.
Последние комментарии
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.
Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц
Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.
Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы