Предпринимательница из Самары получила условный срок за попытку подкупить полицейского

В Самаре суд признал 61-летнюю местную жительницу виновной в даче взятки полицейскому. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.

С ноября 2018 г. по июнь 2021 г. директор ООО продавала алкоголь без необходимых документов и контрольно-кассовой техники. В июне 2021 г. эти нарушения заметили правоохранители. А 17 июня 2021 г. женщина передала сотруднику полиции 25 тыс. руб., чтобы он не проводил проверку. Полицейский отказался от денег.

Суд назначил женщине два с половиной года лишения свободы условно с испытательным сроком два года.