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Экономика и бизнес

В 2022 г. Самарская область будет принимать ежегодную национальную премию Russian Business Travel & MICE Award

САМАРА. 27 НОЯБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В пятницу, 26 ноября, в Екатеринбурге состоялось объявление победителей главной отечественной награды в области делового туризма — ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award.

Фото: пресс-служба правительства Самарской области

Рекордное количество наград получила Самарская область! Это дало ей право стать регионом, который примет финал премии 2022 г. на своей территории.

Russian Business Travel & MICE Award — это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий) и делового туризма — гостиницы, конгрессные центры, организаторов конференций и инсентив-программ, региональные конвеншен-бюро, зарубежные офисы по туризму, представленные в России. География соискателей премии охватывает практически все регионы страны — от Калининграда до Владивостока.

На недавнем подписании соглашения с корпорацией "Туризм.РФ" глава региона Дмитрий Азаров отмечал, что у Самарской области огромный потенциал для развития туризма. И уже сегодня системная работа правительства и главы региона дает заметные результаты: Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. По сравнению с прошлым годом турпоток на территории региона вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 годом — более чем на 60%. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 г. по сравнению с прошлым годом. Особо губернатор отметил, что кейс промышленного туризма Самарской области был признан одним из лучших в стране и сегодня тиражируется в регионах. Право на проведение в Самарской области ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award — результат планомерной работы областного Правительства в сфере туризма, признание передового опыта нашего региона.

"Наша абсолютная победа по количеству победителей и лауреатов свидетельствуют о том, что сегодня для нас деловой туризм и MICE-направлений являются одним из на наиболее приоритетных для развития туризма в Самарской области и для формирования туристического потока за счет этого сегмента. На конкурсе были представлены одни из лучших площадок, компаний, в подтверждение этому стала общая победа нашей команды! В 2022 г. мы удостоены права проводить премию на территории Самарской области, для нас это почетно. Получив эстафету от Екатеринбурга, наш регион соберет на своей территории лучших из лучших по конгрессно-выставочной деятельности, в сфере организации событий, и, конечно, корпоративных заказчиков, которые в дальнейшем могут стать партнерами Самарской области, ознакомившись с потенциалом и возможностями в рамках этого мероприятия", — отметил заместителем министра — руководителем департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.

Самарская область в этом году участвовала в 6 номинациях премии, было подано 12 заявок от ведущих площадок и компаний сферы делового туризма и MICE. С июля по октябрь проходило онлайн-голосование за заявленных номинантов. Несмотря на то, что рынок делового туризма и MICE только восстанавливается после сложного пандемийного года, за престижную награду боролись 220 компаний из всех регионов Российской Федерации, было подано свыше 450 тыс. голосов. Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка.

Самарский регион признан лучшим в четырех номинациях ведущей отечественной награды в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.

Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*: Lotte Hotel Samara (Самара)
Лучшая альтернативная площадка для мероприятий: Конгресс-центр технопарка "Жигулевская долина" (Тольятти)
Лучший организатор конференций: МАЙС МАРКЕТ (Самара)
Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации по версии НКБ (Национальное Конгресс-бюро): Департамент туризма министерства культуры Самарской области.

Также в этом году Самарская область была представлена следующими лауреатами — представителями профессиональной деловой сферы в области организации мероприятий региона:
— ООО "Ратибор" (Самарская обл.);
— ГАУ СО "Самара Арена" (Самара);
— АНО "Агентство бизнес коммуникаций" (Самара);
— SKY-VILLAGE (Самара);
— Муниципальное автономное учреждение культуры "Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова" (Самарская обл., Тольятти).

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