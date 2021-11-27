В 2022 г. Самарская область будет принимать ежегодную национальную премию Russian Business Travel & MICE Award

В пятницу, 26 ноября, в Екатеринбурге состоялось объявление победителей главной отечественной награды в области делового туризма — ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award.
Рекордное количество наград получила Самарская область! Это дало ей право стать регионом, который примет финал премии 2022 г. на своей территории.
Russian Business Travel & MICE Award — это событие федерального масштаба, объединяющее всех игроков российского рынка MICE (область индустрии делового туризма, связанная с организацией и проведением различных корпоративных мероприятий) и делового туризма — гостиницы, конгрессные центры, организаторов конференций и инсентив-программ, региональные конвеншен-бюро, зарубежные офисы по туризму, представленные в России. География соискателей премии охватывает практически все регионы страны — от Калининграда до Владивостока.
На недавнем подписании соглашения с корпорацией "Туризм.РФ" глава региона Дмитрий Азаров отмечал, что у Самарской области огромный потенциал для развития туризма. И уже сегодня системная работа правительства и главы региона дает заметные результаты: Самарская область входит в десятку самых популярных туристических направлений в России. По сравнению с прошлым годом турпоток на территории региона вырос почти на 22%, по сравнению с 2019 годом — более чем на 60%. В 1,5 раза увеличилось количество средств, которые туристы потратили на территории региона в 2021 г. по сравнению с прошлым годом. Особо губернатор отметил, что кейс промышленного туризма Самарской области был признан одним из лучших в стране и сегодня тиражируется в регионах. Право на проведение в Самарской области ежегодной национальной премии Russian Business Travel & MICE Award — результат планомерной работы областного Правительства в сфере туризма, признание передового опыта нашего региона.
"Наша абсолютная победа по количеству победителей и лауреатов свидетельствуют о том, что сегодня для нас деловой туризм и MICE-направлений являются одним из на наиболее приоритетных для развития туризма в Самарской области и для формирования туристического потока за счет этого сегмента. На конкурсе были представлены одни из лучших площадок, компаний, в подтверждение этому стала общая победа нашей команды! В 2022 г. мы удостоены права проводить премию на территории Самарской области, для нас это почетно. Получив эстафету от Екатеринбурга, наш регион соберет на своей территории лучших из лучших по конгрессно-выставочной деятельности, в сфере организации событий, и, конечно, корпоративных заказчиков, которые в дальнейшем могут стать партнерами Самарской области, ознакомившись с потенциалом и возможностями в рамках этого мероприятия", — отметил заместителем министра — руководителем департамента туризма министерства культуры Самарской области Артур Абдрашитов.
Самарская область в этом году участвовала в 6 номинациях премии, было подано 12 заявок от ведущих площадок и компаний сферы делового туризма и MICE. С июля по октябрь проходило онлайн-голосование за заявленных номинантов. Несмотря на то, что рынок делового туризма и MICE только восстанавливается после сложного пандемийного года, за престижную награду боролись 220 компаний из всех регионов Российской Федерации, было подано свыше 450 тыс. голосов. Окончательный выбор победителей и лауреатов был сделан экспертным советом, в состав которого вошли больше ста признанных профессионалов рынка.
Самарский регион признан лучшим в четырех номинациях ведущей отечественной награды в области делового туризма Russian Business Travel & MICE Award.
Лучшая региональная конгрессная гостиница категории 5*: Lotte Hotel Samara (Самара)
Лучшая альтернативная площадка для мероприятий: Конгресс-центр технопарка "Жигулевская долина" (Тольятти)
Лучший организатор конференций: МАЙС МАРКЕТ (Самара)
Лучший региональный офис в сфере развития и продвижения дестинации по версии НКБ (Национальное Конгресс-бюро): Департамент туризма министерства культуры Самарской области.
Также в этом году Самарская область была представлена следующими лауреатами — представителями профессиональной деловой сферы в области организации мероприятий региона:
— ООО "Ратибор" (Самарская обл.);
— ГАУ СО "Самара Арена" (Самара);
— АНО "Агентство бизнес коммуникаций" (Самара);
— SKY-VILLAGE (Самара);
— Муниципальное автономное учреждение культуры "Парковый комплекс истории техники имени К. Г. Сахарова" (Самарская обл., Тольятти).
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ