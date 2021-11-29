Строительная готовность Волжского моста и обхода Тольятти составила 37,8%

В пятницу, 26 ноября, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел очередное совещание оперативного штаба по строительству обхода города Тольятти с мостовым переходом через реку Волга в составе международного транспортного маршрута "Европа — Западный Китай".
В совещании приняли участие представители органов исполнительной власти Самарской области, АО "КК "Обход Тольятти", АО ДСК "Автобан", главы муниципальных районов Шигонский и Ставропольский, руководство команды управления проектом АО "Дороги и мосты".
Напомним, самая масштабная за последние годы стройка региона находится на особом контроле главы региона Дмитрия Азарова, по инициативе которого началась реализация проекта, и председателя областного правительства.
Работы стартовали в декабре 2019 года. Общая длина мостовой конструкции над Волгой составит 3,7 км. Здесь будет 26 опор, 25 пролетных строений. Протяженность новой дороги составит 99 км.
К настоящему времени состоялись надвижки двух пролетных строений на правом берегу и двух — на левом.
"Из 686 трубосвай погружены 559. В период с 15 по 25 декабря будет выполнена очередная надвижка. На объекте работают 1214 человек, 248 единиц техники", — сообщил руководитель команды управления проектом АО "Дороги и мосты" Дмитрий Кондаков.
"В настоящее время готовность объекта составляет 37,8%. Плановое значение на конец года — 43,23%. Существуют ли риски неисполнения плана? Где нужна помощь правительства?", — обратился с вопросом к участникам совещания Виктор Кудряшов.
Участники обсудили работу по оформлению оставшихся земельных участков, по переносу сетей водоснабжения и водоотведения, газоснабжения, линий электропередачи. Председатель регионального кабмина призвал незамедлительно сообщать о проблемах в штаб, чтобы вовремя решать вопросы и не допустить отступления от графика строительных работ.
"С ресурсоснабжающими организациями у нас полное взаимопонимание, переустройство инженерных сетей идет в соответствии с планами", — сообщили руководители подрядных организаций.
В рамках строительства автомобильной дороги выполнено устройство верхнего слоя основания на 48,46 км дороги (53,3%), устройство нижнего слоя покрытия — на 28, 42 км (31,4%).
Участники совещания рассмотрели различные варианты защиты от шумовой нагрузки от потока транспорта, который пойдет по трассе. В настоящее время предлагается заменить стекла в домах поселка на остекление, которое будет поглощать звуковые волны.
"Прошу проверить расчеты, убедиться, что это полностью решит проблему, и еще раз продумать возможность установки шумозащитных экранов", — поручил руководству Минтранса Виктор Кудряшов.
Участники совещания доложили председателю областного Правительства о том, как исполняется поручение по ремонту межпоселковых дорог. Летом жители Шигонского района пожаловались на большегрузы, доставляющие стройматериалы на объект. Из-за них заметно ухудшилось состояние дорожного полотна. По этим дорогам проходят маршруты школьных автобусов.
В настоящее время концессионер проекта — АО "Автобан" — ведет ремонт дорог "Сызрань — Шигоны — Волжский Утес" и "Шигоны — Тайдаково". Это позволит снять вопросы по трем школьным маршрутам. Здесь состояние полотна позволяет проводить работы в холодное время года. "Для ремонта дороги "Левашовка — Климовка", — пояснил заместитель министра транспорта Андрей Спиридонов, — требуются технологии, применение которых возможно только при плюсовой температуре".
"Ищите варианты, продумайте пути объезда, школьные автобусы должны ездить по безопасным дорогам, это вопрос для нас крайне важный и принципиальный. Нельзя допустить, чтобы реализация такого значимого для всего региона проекта принесла жителям района неудобства", — подчеркнул председатель областного правительства.
На совещании обсудили меры, которые помогут предотвратить разрушение дорог в дальнейшем, в том числе внутри населенных пунктов. Водители большегрузов будут получать конкретные указания по маршрутам, которые будут пролегать по дорогам общего пользования, рассчитанным на большие нагрузки. А на межпоселковых дорогах, где появление тяжелых грузовиков нежелательно, установят новые дорожные знаки и камеры видеонаблюдения.
Последние комментарии
Не закончат точно. Каждый день здесь ездию. Советую администрации бывать чаще, уже есть провалы, открытые дождеприёмники, нет тротуаров, асфальт местами взрыт, появились ямки, переезды опять разбиты. Это я констатирую факты по участку от 22 Партсъезда до Данона и даже до СККМ.
Автор заметки может уточнить, где это в Самарской области тоннели под ж/д., особенно "тоннель под ж/д на 3,6 км дороги общего пользования регионального значения в Самарской области Волжский - Курумоч - "Урал"? автор точно ни чего не попутал? Под железной дорогой на указанной трассе - сдвоенный путепровод длинной 34 метра (а не километра!) в посёлке Волжский...
............ ни чего не понятно ! зачем демонтаж ?
А почему 21 век по-прежнему привлекается к госзаказу, если работы, выполненные в 2015-17 гг. - сплошной брак? Пр-т Карла Маркса, кольцо XXII партсъезда и Стара-Загоры. Кстати, а года три-четыре назад Ново-Вокзальную не 21 век ремонтировал?
Вот что за ветхость обнаружили в дороге на Бубнова, только одному чиновничьему богу известно. А вото то, что на Воронежской от ул. Вольской до ул. Победы не осталось "живого" места в верхнем слое дороги, это чиновники в упор не хотят видеть. На до учесть, что на данном участке ул. Воронежская еще ходит общественный транспорт.