В Самарской области открылась первая в России медицинская "Точка кипения"

В понедельник, 29 ноября, на базе Самарского государственного медицинского университета открылась первая в стране медицинская "Точка кипения" — пространство для разработки и внедрения инновационных технологий в здравоохранении.

В торжественной церемонии открытия "Точки" приняли участие председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов, председатель Самарской губернской думы Геннадий Котельников, ректор СамГМУ Александр Колсанов, представители минздрава и минобразования РФ, представители РАН, "Агентства стратегических инициатив", Совета при президенте РФ по науке и образованию, депутат Госдумы Владимир Гутенев (в режиме ВКС).

В этот же день состоялось открытие института инновационного развития СамГМУ на новой площадке (в корпусе на ул. Льва Толстого), которая сформирована с учетом современных тенденций организации офисного пространства и эффективной работы проектных команд. В двух "шоурумах" представлены ключевые инновационные проекты института в сфере медицины и образования с применением технологий виртуальной и дополненной реальности, искусственного интеллекта и 3D-моделирования: система хирургической навигации AUTOPLAN, ReviVR — тренажер для реабилитации после инсульта, ReviMotion — нейротренажер для детей, интерактивный анатомический стол "Пирогов", виртуальный хирург SurgeraVR и др.

"Сегодня мы являемся свидетелями очередного шага в развитии Самарского государственного медицинского университета. Те инновации, научные разработки, технические новинки, которые были созданы коллективом университета, успешно внедряются в практику не только в медицинских учреждениях региона и страны, но и за рубежом. Уверен, что этот проект университета также ожидает успех, и на базе "Точек кипения" будут предложены новые формы и методы лечения, которые в перспективе спасут жизни, вернут здоровье многим и многим нашим согражданам, — подчеркнул Виктор Кудряшов. — Уверен, что сегодняшний день является точкой отсчета нового формата нашей совместной работы. Хочу пожелать вузу талантливых студентов, успешных научных изысканий, заинтересованных индустриальных партнеров и дальнейшего развития".

Ректор Самарского медуниверситета Александр Колсанов поблагодарил губернатора Дмитрия Азарова и правительство Самарской области за постоянную поддержку вуза.

Университетская "Точка кипения" — общественное пространство для реализации "третьей миссии" Университета — открытого диалога активных граждан и молодежи с образовательными и научными организациями, органами власти и бизнесом. "Точки кипения" открываются в инновационных вузах по всей стране.

Их задача — способствовать технологическому развитию России, работать с бизнес-партнерами, университетами, региональными институтами развития, помогать местным командам запустить и масштабировать проекты, поддерживать взаимодействие профильных сообществ и способствовать развитию интереса к научной работе у школьников и студентов.

"Точка кипения" — всегда авангард, и мне очень приятно, что этот авангард собрался именно в Самаре. Последние события, связанные с распространением новой коронавирусной инфекции, показали, насколько важны информационные технологии в медицине. В Самарской области это направление успешно развивается уже много лет. Если бы медицинские вузы страны не были ориентированы на практику, не уделяли внимания информационным технологиям, вузовское сообщество не смогло бы так быстро прийти на помощь практическому здравоохранению в борьбе с COVID-19", — отметила директор департамента медицинского образования и кадровой политики в здравоохранении Минздрава РФ Людмила Летникова.

Основными направлениями "Точки кипения" СамГМУ станут реализация проектов рынков НТИ "Хелснет", "Нейронет" и "Технет", подготовка будущих управленцев в сфере здравоохранения, формирование команд инноваторов. Новая площадка объединит молодых врачей, ученых, студентов, представителей бизнес-сообществ, волонтеров-медиков и другие общественные организации Самарской области.

Планируется развивать научные и образовательные проекты в сфере цифровизации здравоохранения, персонализированных медицинских услуг, обеспечивающих рост продолжительности жизни, а также получение новых эффективных средств профилактики и лечения различных заболеваний. Кроме того, "Точка кипения" СамГМУ позволит реализовать молодежные проекты в рамках программы стратегического академического лидерства "Приоритет 2030", победителем которой стал СамГМУ.

В "Точке кипения" СамГМУ функционирует четыре пространства: зал "Операционная", зал "Процедурная", зал "Нескучный научный 1" и зал "Нескучный научный 2", а также технические и служебные помещения.

Работа "Точки кипения" СамГМУ началась с панельной дискуссии, посвященной основным задачам объединения.

Далее в программе — деловые, образовательные и интерактивные блоки, базирующиеся на основных направлениях повестки "Точек кипения": это Национальная технологическая инициатива, сквозные технологии, наставничество, точки роста, Университет 20.35. Форматы проведения мероприятий предполагают круглые столы, панельные дискуссии, образовательные тренинги и дизайн-сессии, направленные на формирование единой экосистемы сообществ Самарской области.