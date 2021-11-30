Уполномоченный по правам человека в Самарской области Ольга Гальцова посетила сборный пункт военного комиссариата региона в Сызрани. Встреча Ольги Дмитриевны Гальцовой с теми, кто только начинает службу в рядах Российской армии, состоялась 29 ноября.

Мероприятие проводится с целью соблюдения и защиты прав и свобод человека и гражданина при призыве на военную службу, в рамках взаимодействия с военным комиссариатом Самарской области.

Во встрече также приняли участие военный комиссар Самарской области Алексей Вдовин и военный прокурор Самарского гарнизона Центрального военного округа Олег Лазуткин, а также глава города Сызрани Анатолий Лукиенко, начальник сборного пункта Михаил Величко, руководитель аппарата Уполномоченного Вадим Стрелков.

На сборном пункте в городе Сызрани готовятся к отправке 180 новобранцев. Здесь они еще раз проходят медкомиссию, распределяются по родам войск, получают обмундирование. Выдаются и средства по уходу за собой. Призывникам присваивается звание рядового.

Ольга Гальцова познакомилась с условиями быта призывников. На сборном пункте ребята проводят 3-4 дня. В столовой — меню на неделю, выбор каждой позиции из двух блюд. Просторные казармы, комфортные спальные места — с соблюдением нынешних мер дистанцирования, новые постельные принадлежности.

Во время встречи с призывниками Ольга Гальцова подчеркнула, что каждый, в случае необходимости, может на законных основаниях обратиться за защитой своих прав.

"Сегодня вы в Самарской области, а завтра отправитесь в воинские части по всей стране. Конечно, это очень волнительный момент и для вас, ребята, и для родителей, и общественности, для меня как Уполномоченного по правам человека. Вы получили памятку, где указаны ваши права и обязанности, все номера телефонов — и прокуратуры военной, и Уполномоченного, и мы в обязательном порядке примем меры для решения волнующих вас вопросов. Сборный пункт военного комиссариата Самарской области вызывает большое уважение, хорошие условия, доброжелательное отношение. Здесь помогают адаптироваться и достойно пройти службу", — отметила Ольга Гальцова.

Также состоялось рабочее совещание участников встречи.

Напомним, с 1 октября по 31 декабря в Самарской области, как и по всей стране, проходит осенний призыв. От региона служить отправятся более 1600 призывников. В основном службу новобранцы будут проходить в Республике Крым, Калининграде и на Дальнем Востоке.