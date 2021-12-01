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Финансы Экономика и бизнес

Самарцы примут участие во всероссийском онлайн-зачете по финансовой грамотности

САМАРА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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С 30 ноября по 16 декабря любой желающий сможет проверить, насколько хорошо он ориентируется в финансовых вопросах, и получить индивидуальные рекомендации.

Впервые в этом году можно принять участие не только в личном зачете и самостоятельно отвечать на вопросы, но и собрать друзей или коллег и попробовать силы в командном соревновании.

"Участие в зачете позволяет выявить пробелы в знаниях и сразу получить подсказки, чтобы в итоге человек мог пользоваться всеми преимуществами цифровизации и в то же время мог уберечь себя и своих близких от атак кибермошенников, не становился легкой добычей нечестных продавцов и не попадал впросак при первых шагах на фондовом рынке", - отмечает руководитель службы по защите прав потребителей и обеспечению доступности финансовых услуг Банка России Михаил Мамута.

Помимо инвестирования и защиты от мошенников, вопросы зачета касаются платежных карт, вкладов, кредитов, пенсий, страхования, налогов. Отдельная часть для предпринимателей посвящена различным инструментам финансирования и государственным мерам поддержки.

Онлайн-зачет традиционно разделен на два уровня сложности: базовый предназначен для тех, кто только начинает разбираться в финансах, продвинутый - для тех, кто уже получил опыт использования разных финансовых продуктов и услуг.

В каждом уровне по 30 вопросов, при правильном ответе на 20 и более из них участник получит именной сертификат и возможность поделиться своими результатами в соцсетях. Помимо этого, каждый участник получит анализ вопросов, по которым он дал неверные ответы, с рекомендацией дополнительных обучающих материалов по таким темам.

На прохождение испытания дается один час. Пройти индивидуальный зачет можно несколько раз, для участия требуется зарегистрироваться.

Всероссийский онлайн-зачет по финансовой грамотности проводят Банк России и Агентство стратегических инициатив.

Гид потребителя

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