Администрация Самары сдержала слово: проезд в общественном транспорте подорожает с 1 января

Соответствующее постановление за подписью вице-мэра Самары Владимира Василенко опубликовано на сайте городской администрации во вторник, 30 ноября. Новые тарифы на проезд в муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и метро начнут действовать с 1 января 2022 года.
Согласно документу, проезд за наличный расчет обойдется гражданам в 35 рублей, столько же будет стоить одно место багажа сверх норматива (сейчас эта услуга стоит 32 рубля). При оплате транспортной или банковской картой поездка будет стоить 32 рубля (сейчас - 29). Единая безлимитная транспортная карта на месяц будет стоить 1985 рублей.
Проезд для школьников подорожает до 16,6 рублей, по безлимитной карте школьника - до 640 рублей. Студентам проезд будет обходиться в 17 рублей, а по "безлимитке" - 850 рублей.
Также студенты смогут пользоваться такой опцией, как активация карты на определенное - 20 или 40 - число поездок в месяц, за 330 и 660 рублей, соответственно.
Напомним, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Самары было анонсировано 17 ноября. В мэрии его обосновывали возросшей стоимостью горюче-смазочных материалов, запчастей, электроэнергии, а также упавшим из-за пандемии пассажиропотоком. Заявлялось, что только в 2020 г. перевозчики недополучили свыше 400 млн рублей.
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Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!