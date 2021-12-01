Администрация Самары сдержала слово: проезд в общественном транспорте подорожает с 1 января

Соответствующее постановление за подписью вице-мэра Самары Владимира Василенко опубликовано на сайте городской администрации во вторник, 30 ноября. Новые тарифы на проезд в муниципальных автобусах, трамваях, троллейбусах и метро начнут действовать с 1 января 2022 года.

Согласно документу, проезд за наличный расчет обойдется гражданам в 35 рублей, столько же будет стоить одно место багажа сверх норматива (сейчас эта услуга стоит 32 рубля). При оплате транспортной или банковской картой поездка будет стоить 32 рубля (сейчас - 29). Единая безлимитная транспортная карта на месяц будет стоить 1985 рублей.

Проезд для школьников подорожает до 16,6 рублей, по безлимитной карте школьника - до 640 рублей. Студентам проезд будет обходиться в 17 рублей, а по "безлимитке" - 850 рублей.

Также студенты смогут пользоваться такой опцией, как активация карты на определенное - 20 или 40 - число поездок в месяц, за 330 и 660 рублей, соответственно.

Напомним, повышение тарифов на проезд в общественном транспорте Самары было анонсировано 17 ноября. В мэрии его обосновывали возросшей стоимостью горюче-смазочных материалов, запчастей, электроэнергии, а также упавшим из-за пандемии пассажиропотоком. Заявлялось, что только в 2020 г. перевозчики недополучили свыше 400 млн рублей.

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