В Самаре стоимость проезда планируется увеличить до 35 рублей

Стоимость проезда в общественном транспорте Самары со следующего года планируется поднять до 32 рублей при безналичном расчете и 35 рублей — при оплате наличными. Такие цифры признаны оптимальными специалистами, проводившими расчеты, сообщает мэрия Самары. Предстоящее повышение стоимости проезда обсуждалось в среду, 17 ноября, на заседании трехсторонней комиссии по урегулированию социально-трудовых отношений.

Напомним, сейчас проезд в Самаре стоит 29 рублей по банковской карте и 32 рубля за наличные.

"Предлагаемая индексация при таком варианте развития событий составит 10%, что даже меньше, чем при предыдущей индексации. А для пассажиров — льготников подорожание составит 6,4%, если все стороны в процессе обсуждений согласятся с такой методикой расчетов", — отметили в администрации города.

Карты на разовые поездки школьников и студентов предлагается сделать дороже лишь на 1 рубль, тогда их стоимость составит 16,6 рубля и 17 рублей соответственно. Стоимость месячного проездного для школьников предложено повысить на 40 рублей (до 640 рублей), для студентов — на 50 рублей (до 850 рублей). Студенческие проездные на 20 и 40 поездок могут подорожать на 20 и 40 рублей — до 330 и 660 рублей соответственно.

Для других граждан предлагается увеличить стоимость безлимитной транспортной карты на 120 рублей — до 1985 рублей.

Для держателей Социальных карт жителя Самарской области стоимость проезда останется прежней - 270 рублей в месяц за 90 поездок.

"За последние два года произошли, прежде всего, существенные экономические изменения. Увеличилась стоимость горюче-смазочных материалов, запчастей, электроэнергии. Так, в 2019 году цена газомоторного топлива составляла 14, 44 рубля за 1 кубометр, а в 2021 году — уже 18,71 рубля за кубометр, то есть рост составил 29,5%. Стоимость электроэнергии повысилась с 5,09 рубля за 1 кВт/ч до 5, 49 кВт/ч. При этом на выручку перевозчиков повлияла пандемия новой коронавирусной инфекции — пассажиропоток значительно снизился", — отметил заместитель руководителя департамента транспорта Самары Юрий Тапилин.

Кроме того, по данным департамента, из-за пандемии заметно упал пассажиропоток и только в 2020 г. перевозчик недополучили свыше 400 млн рублей.

Из-за финансовых проблем перевозчики сталкиваются с дефицитом кадров. Так, в "СамараАвтоГазе" недостает 25% водителей от штата и 25 кондукторов.

На трехсторонней комиссии были озвучены и новые инициативы. Председатель городской думы Алексей Дегтев и глава областной Федерации профсоюзов Дмитрий Колесников предложили расширить линейку льготных категорий, включив в нее педагогов, медиков и работников социальных служб. Перед окончательным утверждением тарифов планируется рассмотреть вопрос об их адресной поддержке.

Выслушав аргументацию, члены трехсторонней комиссии единогласно поддержали необходимость индексации цен, сообщает мэрия.

"На основании представленных материалов предложения по установлению тарифов будут сформированы окончательно и направлены на согласование в Департамент экономического развития, инвестиций и торговли администрации г. о. Самара. Только после этого тема индексации стоимости проезда будет вынесена на рассмотрение городской тарифной комиссии", - отмечается в пресс-релизе.

При этом отмечается, что в соответствии с действующим законодательством коммерческие перевозчики, работающие на обслуживаемых маршрутах, могут самостоятельно устанавливать стоимость проезда в маршрутных такси, в которых льготы на проезд не действуют.