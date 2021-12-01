Андрей Кислов: "Фермеры смогут продавать продукцию на своей земле"

В среду, 1 декабря, Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий фермерам торговать продукцией на своей земле. Сенатор от Самарской области Андрей Кислов выступил на пленарном заседании Верхней палаты, где представил соответствующий документ.
Внести ряд изменений в федеральные законы, которые регулируют деятельность фермерских хозяйств, поручал президент РФ Владимир Путин. Автором данной инициативы выступило правительство России.
Проект федерального закона был внесен в Госдуму летом текущего года. Это было обусловлено потребностью фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в реализации произведенной ими продукции не на рынках и ярмарках, а непосредственно на своих земельных участках сельскохозяйственного назначения.
Сейчас это запрещено, что препятствует развитию фермерской торговли и способствует росту цен, считают инициаторы изменений. Снятие запрета на торговлю своей продукцией на собственных землях позволит российским фермерам существенно снизить издержки.
После вступления закона в силу сельскохозяйственные производители смогут устанавливать нестационарные торговые объекты или выделить место в специально оборудованных помещениях. Например, мясо или молоко можно будет продавать прямо на ферме, а рядом с полем установить торговую палатку с овощами. Важно, чтобы возведение торговых объектов не нарушало почвенного слоя земельного участка.
По мнению Андрея Кислова, законопроект направлен на поддержку сельских тружеников и способствует созданию условий для формирования доступных цен на сельхозпродукты: "Как правило, рынки или ярмарки расположены довольно далеко от места, где производится сельхозпродукция. Теперь фермеры смогут выделить место в одном из своих помещений или на своей земле и организовать торговлю собственными продуктами. Это позволит им сэкономить, в частности, на транспортных расходах, а потребителям - покупать свежие продукты по доступной цене непосредственно у производителя, как говорится, прямо "с грядки". Кроме того, это даст возможность уйти от посредников во взаимоотношениях между сельхозпроизводителем и потребителем".
Последние комментарии
Ну МОЛОДЦЫ!!! Правда в других регионах снизили ещё в прошлом году и только пока до конца 2022г. И всего лишь предприятиям на УСН, а не из пострадавших отраслей, и не в три раза, а всего до 1% от оборота.
Вполне логично. На местах виднее.
Предположу, что комерсы продавят депутатов. Печалька.
Дети из одной семьи однозначно и безусловно должны обладать правом и реальной возможностью посещать как один садик, так и одну школу. Хватить это обсуждать, это должно быть сделано с 1 сентября 2018 года.
Все просто - дать "забомбить" стену по каким- либо конкурсом, там всех и вся переписать поименно, потом найти будет проще этих рисунов - пакостников...