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Законотворчество Власть и политика

Андрей Кислов: "Фермеры смогут продавать продукцию на своей земле"

МОСКВА. 1 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В среду, 1 декабря, Совет Федерации одобрил законопроект, разрешающий фермерам торговать продукцией на своей земле. Сенатор от Самарской области Андрей Кислов выступил на пленарном заседании Верхней палаты, где представил соответствующий документ.

Фото: предоставлено департаментом информполитики администрации губернатора Самарской области

Внести ряд изменений в федеральные законы, которые регулируют деятельность фермерских хозяйств, поручал президент РФ Владимир Путин. Автором данной инициативы выступило правительство России.

Проект федерального закона был внесен в Госдуму летом текущего года. Это было обусловлено потребностью фермеров и сельскохозяйственных потребительских кооперативов в реализации произведенной ими продукции не на рынках и ярмарках, а непосредственно на своих земельных участках сельскохозяйственного назначения.

Сейчас это запрещено, что препятствует развитию фермерской торговли и способствует росту цен, считают инициаторы изменений. Снятие запрета на торговлю своей продукцией на собственных землях позволит российским фермерам существенно снизить издержки.

После вступления закона в силу сельскохозяйственные производители смогут устанавливать нестационарные торговые объекты или выделить место в специально оборудованных помещениях. Например, мясо или молоко можно будет продавать прямо на ферме, а рядом с полем установить торговую палатку с овощами. Важно, чтобы возведение торговых объектов не нарушало почвенного слоя земельного участка.

По мнению Андрея Кислова, законопроект направлен на поддержку сельских тружеников и способствует созданию условий для формирования доступных цен на сельхозпродукты: "Как правило, рынки или ярмарки расположены довольно далеко от места, где производится сельхозпродукция. Теперь фермеры смогут выделить место в одном из своих помещений или на своей земле и организовать торговлю собственными продуктами. Это позволит им сэкономить, в частности, на транспортных расходах, а потребителям - покупать свежие продукты по доступной цене непосредственно у производителя, как говорится, прямо "с грядки". Кроме того, это даст возможность уйти от посредников во взаимоотношениях между сельхозпроизводителем и потребителем".

Гид потребителя

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