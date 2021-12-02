По количеству поданных проектов лидирует номинация "Развитие и продвижение территорий".
Первые двадцать заявок поступили на участие в XI премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье. Лидером на текущий момент стала номинация, связанная с продвижением территорий. Авторы заявок из пяти регионов Приволжского федерального округа показывают коммуникационную составляющую масштабных программ и ярких событий, проходивших в 2021 г.
"Высокая конкуренция в "Продвижении территорий" — это уже устойчивый тренд. Мы видим, как активно развивается региональный брендинг, ведутся кампании по повышению инвестиционной привлекательности регионов и городов, внешнему раскрытию туристического потенциала и формированию внутренней социально-политической лояльности. На "Серебряный Лучник" приходят проекты с разными задачами и уровнями реализации. Тем интереснее будет видеть инструменты и стратегии, которые применяли специалисты", — отметила исполнительный директор региональной премии "Серебряный Лучник" — Приволжье Анна Айзенштадт.
Напомним, подать заявку на региональный этап премии "Серебряный Лучник" — Приволжье могут авторы проектов, реализованных на территории Приволжского федерального округа в 2021 году. Оценку работам дадут члены жюри, среди которых руководители ведущих СМИ, признанные эксперты в области PR, внешних и внутренних коммуникаций и общественных связей.
В этом году рассматриваются проекты в следующих номинациях:
— ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление;
— корпоративные коммуникации;
— маркетинговые коммуникации;
— коммуникации в благотворительности;
— продвижение государственных и общественных программ;
— развитие и продвижение территорий;
— антикризисные коммуникации.
Подать заявку на участие в профессиональной премии "Серебряный Лучник" — Приволжье можно до 23 декабря на сайте luchnik-volga.ru. Участие в региональном этапе премии "Серебряный Лучник" бесплатное.
Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье учреждена в 2011 году попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".
Одной из главных целей премии "Серебряный Лучник" — Приволжье является поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в Национальной премии "Серебряный Лучник".
Оператор регионального этапа — коммуникационное агентство "АГТ-Приволжье" +7 (930) 205 12 69 luchnik@agt-volga.ru.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!