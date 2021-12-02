По количеству поданных проектов лидирует номинация "Развитие и продвижение территорий".

Первые двадцать заявок поступили на участие в XI премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье. Лидером на текущий момент стала номинация, связанная с продвижением территорий. Авторы заявок из пяти регионов Приволжского федерального округа показывают коммуникационную составляющую масштабных программ и ярких событий, проходивших в 2021 г.

"Высокая конкуренция в "Продвижении территорий" — это уже устойчивый тренд. Мы видим, как активно развивается региональный брендинг, ведутся кампании по повышению инвестиционной привлекательности регионов и городов, внешнему раскрытию туристического потенциала и формированию внутренней социально-политической лояльности. На "Серебряный Лучник" приходят проекты с разными задачами и уровнями реализации. Тем интереснее будет видеть инструменты и стратегии, которые применяли специалисты", — отметила исполнительный директор региональной премии "Серебряный Лучник" — Приволжье Анна Айзенштадт.

Напомним, подать заявку на региональный этап премии "Серебряный Лучник" — Приволжье могут авторы проектов, реализованных на территории Приволжского федерального округа в 2021 году. Оценку работам дадут члены жюри, среди которых руководители ведущих СМИ, признанные эксперты в области PR, внешних и внутренних коммуникаций и общественных связей.

В этом году рассматриваются проекты в следующих номинациях:

— ESG-коммуникации: экология, социальное развитие и корпоративное управление;

— корпоративные коммуникации;

— маркетинговые коммуникации;

— коммуникации в благотворительности;

— продвижение государственных и общественных программ;

— развитие и продвижение территорий;

— антикризисные коммуникации.

Подать заявку на участие в профессиональной премии "Серебряный Лучник" — Приволжье можно до 23 декабря на сайте luchnik-volga.ru. Участие в региональном этапе премии "Серебряный Лучник" бесплатное.

Региональная премия в области развития общественных связей "Серебряный Лучник" — Приволжье учреждена в 2011 году попечительским советом Национальной премии в области развития общественных связей "Серебряный Лучник".

Одной из главных целей премии "Серебряный Лучник" — Приволжье является поощрение лучшего опыта в области развития общественных связей, а также расширение возможностей участия специалистов из регионов в Национальной премии "Серебряный Лучник".

Оператор регионального этапа — коммуникационное агентство "АГТ-Приволжье" +7 (930) 205 12 69 luchnik@agt-volga.ru.