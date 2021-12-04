Начальника полиции из Москвы подозревают в продаже должности замначальника УФНС по Самарской области

В среду, 1 декабря, в отношении начальника отдела полиции по столичному району Ростокино, полковника Игоря Гоцуляка возбудили уголовное дело по ч. 4 ст. 159 УК ("Мошенничество") и ч. 4 ст. 291.1 УК ("Посредничество во взятке"). Об этом сообщает rbc.ru.

Гоцуляка и нескольких других неизвестных подозревают в том, что в марте и апреле 2019 г. они получили от мужчины 84,6 млн руб. за помощь в назначении на должность начальника или замначальника управления ФНС по Самарской области.

На момент совершения этого преступления Гоцуляк не служил в органах внутренних дел.