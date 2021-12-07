В регионе театрально-концертные залы и кино могут увеличить загрузку до 70%

Театрально-концертные организации и кинозалы смогут увеличить загрузку до 70% с учетом выполнения всех санитарно-противоэпидемических норм и при условии допуска посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, выполненного не позднее трех дней до посещения.

Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.

В связи с сохраняющимися высокими рисками роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией проведение крупных массовых концертов, танцполов, дискотек и иных аналогичных мероприятий, в том числе на открытом воздухе, региональный Роспотребнадзор не рекомендует.

Проводить новогодние праздники в детских организациях можно только в пределах одного коллектива (класса, группы), общие мероприятия для двух и более классов (групп) запрещаются.

Допускается работа спортивных сооружений на открытых площадках (катки, горки и другое). Ее нужно организовать с учетом недопущения массового скопления людей, соблюдения дезинфекционного режима, социальной дистанции между людьми в пунктах проката и раздевалках.

Предложения по организации и проведению региональных и муниципальных физкультурных мероприятий, и спортивных соревнований среди несовершеннолетних, а также увеличению посещаемости физкультурных и спортивных мероприятий до 70% от общей вместимости объекта штабом были отклонены. Было принято решение обсуждать возможность проведения таких мероприятий в каждом конкретном случае — с учетом развития эпидситуации.