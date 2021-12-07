В регионе театрально-концертные залы и кино могут увеличить загрузку до 70%

Театрально-концертные организации и кинозалы смогут увеличить загрузку до 70% с учетом выполнения всех санитарно-противоэпидемических норм и при условии допуска посетителей при предъявлении QR-кода о вакцинации или перенесенном заболевании, либо отрицательного ПЦР-теста, выполненного не позднее трех дней до посещения.
Об этом сообщили на заседании регионального оперативного штаба по противодействию завозу и распространению новой коронавирусной инфекции.
В связи с сохраняющимися высокими рисками роста заболеваемости новой коронавирусной инфекцией проведение крупных массовых концертов, танцполов, дискотек и иных аналогичных мероприятий, в том числе на открытом воздухе, региональный Роспотребнадзор не рекомендует.
Проводить новогодние праздники в детских организациях можно только в пределах одного коллектива (класса, группы), общие мероприятия для двух и более классов (групп) запрещаются.
Допускается работа спортивных сооружений на открытых площадках (катки, горки и другое). Ее нужно организовать с учетом недопущения массового скопления людей, соблюдения дезинфекционного режима, социальной дистанции между людьми в пунктах проката и раздевалках.
Предложения по организации и проведению региональных и муниципальных физкультурных мероприятий, и спортивных соревнований среди несовершеннолетних, а также увеличению посещаемости физкультурных и спортивных мероприятий до 70% от общей вместимости объекта штабом были отклонены. Было принято решение обсуждать возможность проведения таких мероприятий в каждом конкретном случае — с учетом развития эпидситуации.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!