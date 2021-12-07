В Тольятти водитель Lada Granta "перестроился" в Datsun, пострадал ребенок

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В понедельник, 6 декабря, в Тольятти ребенок пострадал в ДТП, сообщает ГУ МВД России по Самарской области.

Фото: ГУ МВД по Самарской области