Самарский пенсионер перевел мошенникам 1,5 млн рублей

В Самаре 84-летний пенсионер в надежде на социальные выплаты перевел мошенникам 1,5 млн руб., сообщает ГУ МВД РФ по Самарской области.

Мужчине позвонил неизвестный, и, представившись работником пенсионного фонда, сообщил, что ему положены компенсационные выплаты. После чего "специалисты из Пенсионного фонда" убедили потерпевшего, что для получения денег необходимо перечислить на указанный ими счет денежные средства, которые впоследствии, якобы будут увеличены.

Свои деньги в сумме 1,5 млн руб. житель Самары снял в банке и перевел через терминалы на указанный мошенниками расчетный счет.

По данному факту возбуждено уголовное дело.



