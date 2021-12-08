20 самарцев стали жертвами мошенника с сайта сервиса объявлений

В Самаре возбудили уголовные дела по фактам крупных мошенничеств через сервис объявлений. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

По версии следствия, мошенник размещал на сайте "Авито" объявления о продаже видеокарт и другой техники. Доверчивые покупатели переводили ему деньги, но обещанную технику так и не получали.

Сейчас в уголовном деле 20 потерпевших, а причиненный ущерб превысил 2,8 млн рублей.