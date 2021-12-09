На территории бывшего ипподрома в Самаре хотят построить очередную высотку

С 9 по 30 декабря в Самаре пройдут общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на которых, в том числе, обсудят возможность строительства высотной жилой застройки в районе ипподрома.
Речь идет об участке площадью 8842 кв. м, расположенном на Московском шоссе в Промышленном районе. Заявитель планирует возвести на земле многоэтажную жилую застройку.
Согласно данным Публичной кадастровой палаты, разрешено использование участка под объекты торговли (ТЦ и ТРК). Земля находится в частной собственности, ее кадастровая стоимость составляет 29,66 млн рублей.
Крупнейший в Поволжье конно-спортивный центр просуществовал в губернии почти 120 лет. Ипподром закрыли в 2010 году, и практически сразу его начали застраивать. Но, несмотря на то что сегодня почти вся территория застроена, продолжают появляться новые проекты. Так, в 2019 г. один из застройщиков, ООО "Ремстрой" получил отказ при попытке продвинуть проект по строительству двухсекционного МКД перепадной этажности от 3 до 27 этажей на участке в 11136 кв. м. Через год компания предприняла новую попытку добиться согласования проекта, но в декабре 2020 г. мэрия вновь отказала.
Последние комментарии
Власть как всегда отмолчится. Безобразное отношение.
Действительно, столько обстоятельств, что другоно способов, как двойные продажи квартир, у Прогресс-Н не осталось. Поэтому я теперь осталась без квартиры, которую Прогресс-Н не строил, но зато продал. Спасибо от моих детей, которые растут в съемной квартире 👍
А вон, пусть Минстрой по конкурсу отдаст это застройщику Прогресс-Н, как уже сделал когда-то с жилыми проблемными объектами, тем самым не решив проблему обманутых дольщиков, а только глубоко её усугубив. Или #этодругоепониматьнадо?
Очень интересный момент, что Прогресс-Н ВЫИГРАЛ конкурсы. В Министерстве строительства города Самары. То есть - само государство выбрало именно этого застройщика, который оказался аферистом. Вопрос - чья вина в том, что сейчас сотни семей сидят долгие годы без жилья? Ответ - прямая вина ГОСУДАРСТВА. И по поводу ЖК Новая Заря (того же застройщика). Во первых, это Минстрой г. Самара отобрал по конкурсу этих аферистов на данный объект. И люди, которые приобрели у Прогресса квартиры в том объекте, в первую очередь поверили государству. Во вторых, 2 года назад сам губернатор пообещал выделить на достройку денег, и заверил что к концу 2020 года дольщики въедут в свои квартиры. Некоторые, опять же, поверили, и после этого купили там недвижимость. Ни денег в итоге не выделили, ни объект не достроили... и идти на контакт с обманутыми дольщиками Новой Зари губернатор с тех пор не спешит. На данный момент перспективы объекта весьма и весьма туманные. В процессе рассмотрения банкротства застройщика и передачи объекта на милость других чиновников - уже из фонда защиты прав граждан участников долевого строительства (созданного Правительством РФ). И есть большие опасения, что этот фонд примет решение не достраивать объект, а компенсировать дольщикам деньгами. А теперь посчитайте, сколько метров семья, когда-то вложившая в квартиру например 2 млн, сможет приобрести сейчас? Раза в 2 - 2,5 меньше. Хорошая ЗАЩИТА дольщиков получится, правда?
позорище то какое ёкэлэмэнэ