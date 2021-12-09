На территории бывшего ипподрома в Самаре хотят построить очередную высотку

С 9 по 30 декабря в Самаре пройдут общественные обсуждения по проекту решений о предоставлении разрешений на условно разрешенный вид использования земельных участков, на которых, в том числе, обсудят возможность строительства высотной жилой застройки в районе ипподрома.

Речь идет об участке площадью 8842 кв. м, расположенном на Московском шоссе в Промышленном районе. Заявитель планирует возвести на земле многоэтажную жилую застройку.

Согласно данным Публичной кадастровой палаты, разрешено использование участка под объекты торговли (ТЦ и ТРК). Земля находится в частной собственности, ее кадастровая стоимость составляет 29,66 млн рублей.

Крупнейший в Поволжье конно-спортивный центр просуществовал в губернии почти 120 лет. Ипподром закрыли в 2010 году, и практически сразу его начали застраивать. Но, несмотря на то что сегодня почти вся территория застроена, продолжают появляться новые проекты. Так, в 2019 г. один из застройщиков, ООО "Ремстрой" получил отказ при попытке продвинуть проект по строительству двухсекционного МКД перепадной этажности от 3 до 27 этажей на участке в 11136 кв. м. Через год компания предприняла новую попытку добиться согласования проекта, но в декабре 2020 г. мэрия вновь отказала.