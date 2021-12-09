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Матч "Крыльев" с "Рубином" рассудит Алексей Сухой, который ошибочно поставил пенальти в прошлой игре "Крылья Советов" проиграли ЦСКА - 0:1 Антон Зиньковский продлил контракт с "Крыльями Советов" до 2023 года "Крылья Советов" сыграли вничью с "Нижним Новгородом" Гендиректор "Крыльев Советов": "Удалось погасить кредит на 700 млн рублей"

Футбол Спорт

Матч "Крыльев" с "Рубином" рассудит Алексей Сухой, который ошибочно поставил пенальти в прошлой игре

САМАРА. 9 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Алексей Сухой.

Ему будут ассистировать Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья - Евгений Буланов; VAR - Иван Сиденков; AVAR - Денис Березнов; инспектор - Гаряфий Жафяров; делегат РПЛ - Алексей Поляков.

Сухой обслуживал пять игр самарцев на чемпионате России и три - в ФНЛ. Из восьми матчей было три поражения, четыре ничьих и одна победа. 

Сухой в последний раз работал на игре "Краснодар" - "Спартак" в 15-м туре. Там он поставил пенальти в ворота хозяев, который позднее эксперты РФС признали ошибочным.

Игра "Крыльев" состоится на "Солидарность Самара Арене" в субботу, 11 декабря, в 15:00.

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Поддерживаю и болею!

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

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