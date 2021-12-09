Матч "Крыльев" с "Рубином" рассудит Алексей Сухой, который ошибочно поставил пенальти в прошлой игре

Матч 18-го тура Тинькофф РПЛ "Крыльев Советов" с "Рубином" рассудит Алексей Сухой.

Ему будут ассистировать Валентин Мурашов, Андрей Болотенков; резервный судья - Евгений Буланов; VAR - Иван Сиденков; AVAR - Денис Березнов; инспектор - Гаряфий Жафяров; делегат РПЛ - Алексей Поляков.

Сухой обслуживал пять игр самарцев на чемпионате России и три - в ФНЛ. Из восьми матчей было три поражения, четыре ничьих и одна победа.

Сухой в последний раз работал на игре "Краснодар" - "Спартак" в 15-м туре. Там он поставил пенальти в ворота хозяев, который позднее эксперты РФС признали ошибочным.

Игра "Крыльев" состоится на "Солидарность Самара Арене" в субботу, 11 декабря, в 15:00.