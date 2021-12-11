В Самаре открылся III форум по цифровой дипломатии

В пятницу, 10 декабря, на площадке регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова открылся III форум по цифровой дипломатии.

За три года форум успел стать авторитетной площадкой для обсуждения и решения важнейших задач цифрового развития, в том числе таких глобальных, как формирование профессионального IT-сообщества, обеспечение информационной безопасности и формирование имиджа России на международной арене.

Участниками форума стали ведущие эксперты и молодые специалисты в области дипломатии, государственного управления и цифровых технологий из разных городов России и ближнего зарубежья — Армении, Беларуси и Таджикистана.

В течение трех дней им предстоит обсудить влияние "цифры" на различные сферы общественной жизни — от экономической и социальной до внешней политики государств и СМИ.

В официальном открытии форума в онлайн и очном формате приняли участие представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ и его представительства в г. Самаре, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.

Ежегодный формат Форума цифровой дипломатии — лучшее доказательство его востребованности и экспертности, — отметила в приветствии к участникам форума директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова: "Очень приятно вновь обращаться к Самаре. д За последние годы ваш город утвердился в качестве важнейшего центра IT-индустрии России и стал одной из ключевых площадок для проведения российских и международных мероприятий, таких как "Volga CTF", VSFI, 404 fest и других".

Приветственный адрес участникам форума направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Цели форума созвучны национальному проекту "Цифровая экономика", реализуемому по инициативе президента РФ В. В. Путина, — отметил глава региона. — Сегодня на повестке форума важнейшая тема — создание цифрового социума, и она требует комплексной проработки всех аспектов. С каждым годом влияние цифровых технологий на различные сферы общественной жизни увеличивается, а значит крайне важно рационально использовать возможности "цифры", чтобы они служили исключительно во благо конкретного человека и общества в целом".

Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в рамках дискуссионной площадки будут разработаны практики, направленные на интеграцию усилий международного сообщества молодых ученых и специалистов, в том числе из IT сферы, в целях преодоления глобальных цифровых вызовов.

"Очень важно, что вопросы цифровой дипломатии начинают обсуждаться среди молодежи, — подчеркнул исполнительный директор Центра внешнеполитического сотрудничества им Е. М. Примакова, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки общественной дипломатии А. М. Горчакова Роман Гришенин. — Самарская область без сомнений становится центром продвижения цифровой повестки в массы и для этого в регионе есть все условия: высококлассные специалисты и площадки".

Успешной работы участникам форума пожелала руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Вера Щербачева: "Уверена, что участие в Форуме будет для вас продуктивным, желаю всем вам плодотворных дискуссий и интересной работы".

Научная программа форума представлена серией панельных дискуссий на темы влияния информационных технологий на социальную сферу, вызовы информационной безопасности в современном социуме и влияние цифровых СМИ и новых соцсетей на общество, а также дискуссионным клубом "Цифровые, количественные и качественные методы в гуманитарных исследованиях".

Организатором мероприятия выступает Самарская региональная общественная организация "Мир молодежи" при поддержке Фонда Горчакова, правительства Самарской области, Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева и проектного офиса цифрового развития Самарской области.