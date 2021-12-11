В Самаре открылся III форум по цифровой дипломатии

В пятницу, 10 декабря, на площадке регионального центра развития публичной дипломатии и международных отношений имени Е. М. Примакова открылся III форум по цифровой дипломатии.
За три года форум успел стать авторитетной площадкой для обсуждения и решения важнейших задач цифрового развития, в том числе таких глобальных, как формирование профессионального IT-сообщества, обеспечение информационной безопасности и формирование имиджа России на международной арене.
Участниками форума стали ведущие эксперты и молодые специалисты в области дипломатии, государственного управления и цифровых технологий из разных городов России и ближнего зарубежья — Армении, Беларуси и Таджикистана.
В течение трех дней им предстоит обсудить влияние "цифры" на различные сферы общественной жизни — от экономической и социальной до внешней политики государств и СМИ.
В официальном открытии форума в онлайн и очном формате приняли участие представители Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций РФ, Министерства иностранных дел РФ и его представительства в г. Самаре, Федерального агентства по делам СНГ, соотечественников, проживающих за рубежом, и по международному гуманитарному сотрудничеству (Россотрудничество) и департамента внешних связей администрации губернатора Самарской области.
Ежегодный формат Форума цифровой дипломатии — лучшее доказательство его востребованности и экспертности, — отметила в приветствии к участникам форума директор департамента информации и печати МИД России Мария Захарова: "Очень приятно вновь обращаться к Самаре. д За последние годы ваш город утвердился в качестве важнейшего центра IT-индустрии России и стал одной из ключевых площадок для проведения российских и международных мероприятий, таких как "Volga CTF", VSFI, 404 fest и других".
Приветственный адрес участникам форума направил губернатор Самарской области Дмитрий Азаров. "Цели форума созвучны национальному проекту "Цифровая экономика", реализуемому по инициативе президента РФ В. В. Путина, — отметил глава региона. — Сегодня на повестке форума важнейшая тема — создание цифрового социума, и она требует комплексной проработки всех аспектов. С каждым годом влияние цифровых технологий на различные сферы общественной жизни увеличивается, а значит крайне важно рационально использовать возможности "цифры", чтобы они служили исключительно во благо конкретного человека и общества в целом".
Дмитрий Азаров выразил уверенность, что в рамках дискуссионной площадки будут разработаны практики, направленные на интеграцию усилий международного сообщества молодых ученых и специалистов, в том числе из IT сферы, в целях преодоления глобальных цифровых вызовов.
"Очень важно, что вопросы цифровой дипломатии начинают обсуждаться среди молодежи, — подчеркнул исполнительный директор Центра внешнеполитического сотрудничества им Е. М. Примакова, заместитель исполнительного директора Фонда поддержки общественной дипломатии А. М. Горчакова Роман Гришенин. — Самарская область без сомнений становится центром продвижения цифровой повестки в массы и для этого в регионе есть все условия: высококлассные специалисты и площадки".
Успешной работы участникам форума пожелала руководитель департамента внешних связей администрации губернатора Вера Щербачева: "Уверена, что участие в Форуме будет для вас продуктивным, желаю всем вам плодотворных дискуссий и интересной работы".
Научная программа форума представлена серией панельных дискуссий на темы влияния информационных технологий на социальную сферу, вызовы информационной безопасности в современном социуме и влияние цифровых СМИ и новых соцсетей на общество, а также дискуссионным клубом "Цифровые, количественные и качественные методы в гуманитарных исследованиях".
Организатором мероприятия выступает Самарская региональная общественная организация "Мир молодежи" при поддержке Фонда Горчакова, правительства Самарской области, Самарского национального исследовательского университета им. академика С. П. Королева и проектного офиса цифрового развития Самарской области.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!