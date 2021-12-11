Новым главным тренером ФК "Акрон" стал Рамон Трибульетч

Новым главным тренером тольяттинского ФК "Акрон" стал Рамон Трибульетч. Он присоединится к команде на сборах и начнет подготовку ко второй части сезона Олимп-ФНЛ.

Как сообщает официальный сайт клуба, контракт подписан на 2,5 года. Тренерский штаб будет сформирован в ближайшее время.

Рамон Трибульетч начинал свою тренерскую карьеру в 2005 году на родине в Испании. В 2008 году специалист перебрался в Новую Зеландию и вошел в тренерский штаб "Окленд Сити". С 2010 года Рамон стал главным тренером команды, в этой роли ему удалось семь раз выиграть Лигу чемпионов Океании, трижды выиграть чемпионат Новой Зеландии и выиграть бронзовые медали клубного чемпионата мира.

Спортивный директор клуба Крис Докерти рассказал о том, как происходил поиск нового главного тренера: "Мы провели тщательный процесс отбора, после которого у нас осталось несколько кандидатур с опытом работы в высших дивизионах. Рамон идеально подходил под виденье дальнейшего развития клуба. Он очень опытный специалист, например, у него больше всех матчей на Клубном чемпионате мира ФИФА. Во время интервью я задавал много конкретных вопросов о тактике и тренировочном процессе, а ответы убедили меня в том, что Рамон одержим тактическими нюансами. По моему мнению, это — отличительное качество топ-тренера. У нас уже есть состав, который способен играть первым номером, контролировать мяч. Я уверен, что Рамон сможет адаптировать нашу игровую модель и вывести клуб на новый уровень. Ничто не может измениться в одночасье, но я уверен, что со временем ФК "Акрон" под руководством Рамона сможет добиваться результата и играть при этом в привлекательный, доминирующий футбол, развивая лучшие качества футболистов".

"Крис связался со мной, рассказал о проекте, который сразу меня заинтересовал. Основная цель — Премьер-лига — и это одна из вещей, которые меня мотивируют. Да, это сложная задача, но мы будем идти к ней шаг за шагом. Амбиции и философия клуба мне близки, поэтому я принял предложение. Я уже посмотрел большое количество игр команды и имею представление о стиле и уровне ФНЛ, об игроках "Акрона" и игровой философии клуба", — рассказал Рамон Трибульетч.