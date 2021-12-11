Мужчина и двое маленьких детей пострадали при ДТП в Кинель-Черкасском районе

В субботу, 11 декабря, в 15:25, по предварительным данным, на трассе "Кинель-Черкассы- Березняки" 30-летний водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением, в связи с чем автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.
В результате ДТП пострадали и были госпитализированы три пассажира иномарки: 40-летний мужчина и двое детей в возрасте пяти и шести лет.
По данным полицейских, травмы у них не опасные для жизни.
В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...