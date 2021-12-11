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ДТП Происшествия

Мужчина и двое маленьких детей пострадали при ДТП в Кинель-Черкасском районе

САМАРА. 11 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В субботу, 11 декабря, в 15:25, по предварительным данным, на трассе "Кинель-Черкассы- Березняки" 30-летний водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением, в связи с чем автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадали и были госпитализированы три пассажира иномарки: 40-летний мужчина и двое детей в возрасте пяти и шести лет.

По данным полицейских, травмы у них не опасные для жизни.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.
 

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