Мужчина и двое маленьких детей пострадали при ДТП в Кинель-Черкасском районе

В субботу, 11 декабря, в 15:25, по предварительным данным, на трассе "Кинель-Черкассы- Березняки" 30-летний водитель автомобиля Renault Sandero не справился с управлением, в связи с чем автомобиль съехал в кювет и опрокинулся, сообщили корреспонденту Волга Ньюс в пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области.

В результате ДТП пострадали и были госпитализированы три пассажира иномарки: 40-летний мужчина и двое детей в возрасте пяти и шести лет.

По данным полицейских, травмы у них не опасные для жизни.

В пресс-службе ГУ МВД России по Самарской области отмечают, что сейчас по факту случившегося проводится проверка и призывают участников движения соблюдать ПДД.

