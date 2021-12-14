Юрий Карякин: "Предлагаю продлить рассмотрение проекта изменений в генплан"

16 декабря завершаются общественные обсуждения по проекту внесения изменений в генеральный план Самары, утвержденный в 2008 году. У жителей города был месяц на то, чтобы ознакомиться с документами и высказать свое мнение. Президент НП СРО ПРААП, руководитель авторского коллектива проекта действующего генплана Юрий Корякин прокомментировал волнующие жителей города вопросы и предложил продлить обсуждение.

Про организацию

Коллективом разработчиков проекта проведена очень большая работа по внесению изменений в генплан, но есть вопросы по организации обсуждения. Как и многие мои коллеги, я узнал о мероприятии только 26 ноября. Необходимо было дать заметный старт обсуждениям с участием представителей СМИ. Форма подачи информации также требует корректировки. Вывешено очень много материала, который понятен только специалистам поэтому желательно иметь отдельную схему, на которой контрастно выделены собственно изменения и новшества по сравнению с действующим генпланом. Должен быть "путеводитель" по этому материалу в виде краткого доклада о проекте.

Хотелось бы, чтобы в средствах массовой информации со стороны разработчиков давались пояснения. Генеральный план — это диалог с жителями города, должна быть обратная связь в течение всего времени обсуждения.

Кроме того, необходимо было бы провести обсуждение в профессиональной среде. Есть специалисты — экологи, архитекторы, градостроители, инженеры, которым этот материал интересен и чьи замечания могут быть полезны.

Предлагаю продлить рассмотрение проекта изменений в генплан. По закону этот процесс может длиться до трех месяцев.

Замечания

Не представлен анализ реализации действующего генерального плана. Прошло 13 лет с момента его утверждения. Было бы интересно посмотреть, что реализовано, а что нет, на отдельном чертеже и в пояснениях.

В проекте не отражено изменение ситуации в окружении города. Кошелев Парк, Южный город, масса коттеджных поселков — они все приближены к городской черте. Формально в наш округ не входят, но влияние пригорода на развитие Самары безусловно. Так, например, реализация растущей потребности самарцев в индивидуальном жилье невозможна без прилегающей территории. Возможно, это отражено в документах, но внимание на этом не акцентировано. Хотелось бы знать, насколько сбылось предложение генплана развивать индивидуалку в садово-дачных массивах, показать масштаб процесса и трудности, возникающие на этом пути. Есть примеры изъятия участков: ул. Алма-Атинская превратилась в сплошную торговую улицу. Часть земель выкупают под торговые центры, а сколько реально появилось индивидуальных жилых домов на садовых владениях?

В действующем генплане был предусмотрен целый ряд мероприятий по инженерному обеспечению города. Хотелось бы видеть анализ их реализации и указать, по возможности, на актуальность предыдущих решений либо их корректировку.

В представленных материалах не указан ориентировочный срок реализации внесенных изменений. Очевидно, он должен быть привязан к бюджетному финансированию в пределах пяти-шести лет. Это касается, прежде всего, инфраструктурных объектов. Необходимо на карте показать первоочередные мероприятия: мосты, дороги, какие территории будут развиваться, какие реконструироваться.

Про транспортную схему

— В общественных обсуждениях очень много комментариев самарцев по поводу появления дороги от ул. Демократической до Крутых Ключей.

— Эта транспортная связь была намечена почти 35 лет назад — в генплане 1987 года, а также в генплане 2008 года. Ее положение было утверждено в транспортной схеме — неотъемлемой части генерального плана. Поэтому она не является неожиданностью и закономерно появилась и в этом материале. Важное замечание: генплан не является документом прямого действия. После генерального плана идет подготовка целой серии документации: проект планировки дороги, проект межевания территории, где будут показаны все трудности и "подводные камни". В конце концов, если сложившаяся ситуация не позволяет реализовать конкретное решение, оно может быть изменено.

Я не считаю дорогу от ул. Демократической до Крутых Ключей первоочередной магистралью, ее можно оставить на перспективу. Тем не менее, рано или поздно она должна появиться, чтобы соединить три въезда в город — по Демократической, Московскому шоссе и магистрали "Центральной" (по проспекту К. Маркса). Закон позволяет для общественных нужд жертвовать собственностью других людей, но это крайний случай. Нужно искать пути, чтобы не наносить ущерб владельцам недвижимости.

Мне непонятно значение скоростной магистрали по берегу Самары. Ее не было в предыдущем генплане. Отсекать водное пространство от города скоростной магистралью, которая имеет свой режим, технические сооружения, на мой взгляд, нелогично. Основной транспортный поток устремляется по Заводскому шоссе, поэтому дублировать эту магистраль по берегу и над водой не вижу необходимости.

Вызывает сомнения магистраль, проходящая через озеро Гатное на левый берег Самары. Прокладывать скоростную магистраль над водой и поймой и "возить воздух" на протяжении четырех километров — большая роскошь. Не стоит делать ставку на эту дорогу, тем более через Самару предлагается метромост в продолжение улицы Владимирской. Поэтому достаточно продолжить проспект К. Маркса в районе главного вокзала и затем развести потоки по берегу в сторону Фрунзенского моста (116 км и Новокуйбышевск) и нового метромоста (в Южный город). Этого вполне достаточно для связи с левобережьем Самары на ближайшие пятьдесят лет.

Большое сомнение вызывает трасса метро, идущая от станции "Московская" под городским кладбищем до метромоста. Главная задача метрополитена — это дать возможность большей части населения города удобно попасть в центральную часть, прежде всего, к железнодорожному вокзалу. А потом уже можно повернуть и уйти вдоль берега до метромоста в продолжении улицы Владимирской и далее наземным способом в южном и западном направлениях.

Излишня, на мой взгляд, ветка метро до Хлебной площади. В районе железнодорожного вокзала предусмотрен мощный транспортно-пересадочный узел (хаб): добрались на метро до вокзала, вышли на поверхность и пересели на наземный транспорт — полюбоваться историческим городом. Тащить туда метро — очень дорогостоящее удовольствие и в строительстве, и в эксплуатации, которое будет ложиться на городской бюджет. Пока очень сомнительно, что к Хлебной площади устремится мощный поток пассажиров.

В целом транспортная схема тяжело читается из-за наложения множества линий и значков, что мешает целостному восприятию идей проектировщиков.

Про высотную застройку

— Люди отмечают, что в генплане много места отводится высотной застройке, в том числе и на территориях с уже сложившейся плотной застройкой (особенно болезненный район 5-й просеки), и минимум социальной инфраструктуры.

— Сказать, что меня беспокоит, этого мало. Эта эпидемия многоэтажного строительства вызывает деструкцию городской среды. Точечные высотные жилые дома вполне могут быть, но только как исключение, как инструмент решения художественных задач застройки, подчеркивания уникальности места. Безликие многоэтажные многоподъездные монстры визуально убивают город, способствуют распространению инфекций, усугублению социальных проблем. Такая скученность людей в одном здании противоестественна и антигуманна.

Сколько угодно можно говорить про нехватку территорий, необходимость повышения плотности. Это миф. Нашлась территория для развития Кошелев Парка, Южного города. Почему в самом городе мы должны экономить каждый клочок?

К сожалению, я должен сказать, что за последние 30 лет явная тенденция к сокращению жилого пространства городских жителей. Если мы посмотрим на застройку в 60-х — начала 80-х, она была более гуманной. Можно обвинять прежнюю власть в том, что архитектуры никакой не было. Тем не менее жилое пространство было, были нормальные разрывы между домами. В старых "хрущевских" районах, где большие разрывы между домами, вопрос с парковками как-то решается. В новой многоэтажной застройке эта проблема обострена.

Помимо прочего, нарушается визуальная экология. Когда вы смотрите из окна на дом-махину напротив, на массу его окон, вы не видите небо — это разрушает психику. Даже примитивная по планировке застройка первой очереди Кошелев Проекта более гуманна.

— Жители также обеспокоены сокращением санитарной зоны НФС-1 с 500 м до 350 м и связывают это с дальнейшим освоением территории застройщиками.

— Видимо, это связано с другим методом очистки воды. Самое опасное - это хлор, поэтому раньше санитарная зона была 500-600 метров. Но если применяется другой метод очистки, конечно, нужно сокращать эту зону. Разговоры об этом идут уже давно.