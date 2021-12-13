Общественный транспорт Самары оборудуют обеззараживающими рециркуляторами "Росэлекроники"

Холдинг "Росэлекроника" Госорпорации "Ростех" начал поставлять транспортным паркам Самары компактные УФ-рециркуляторы, предназначенные для непрерывного обеззараживания воздуха и противодействия распространения инфекционных заболеваний в местах массового скопления людей, сообщает пресс-служба компании. Первые транспортные средства с установленными обеззараживающими гаджетами уже вышли на улицы города. Всего до конца года устройствами будут оборудованы более 600 единиц общественного транспорта Самары.

Рециркуляторы RUV-60 производства нижегородского НПП "Салют" (входит в "Росэлектронику") имеют компактные размеры (8×8х8 см) и при этом способны дезинфицировать более 60 м³ воздуха в час. Устройства абсолютно безвредны для человека, поэтому могут работать непрерывно во время движения по маршруту для обеспечения максимальной защиты пассажиров. В конструкции изделий применяются ультрафиолетовые диоды с длиной волны 270 нм, обладающие бактерицидным действием.

"Такие рециркуляторы, в отличие от больших приборов открытого типа для обеззараживания, кварцевания поверхностей, полностью безопасны для человека, животных и растений. Персонал без вреда для здоровья может находиться рядом с работающим устройством, не покидая на это время салон транспортного средства. Монтажом и проверкой работоспособности у нас занимаются слесари по ремонту подвижного состава, а перед рейсами и при движении по маршруту, когда рециркуляторы также будут включаться, следить за их работой поручим водителям. При необходимости контролировать процесс могут и кондукторы — сложной специальной подготовки для этого не требуется. Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки", — пояснил директор МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов.

Срок службы рециркуляторов RUV-60 составляет не менее 50 тыс. часов, что в пять раз больше ламповых аналогов.