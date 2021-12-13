Общественный транспорт Самары оборудуют обеззараживающими рециркуляторами "Росэлекроники"

Холдинг "Росэлекроника" Госорпорации "Ростех" начал поставлять транспортным паркам Самары компактные УФ-рециркуляторы, предназначенные для непрерывного обеззараживания воздуха и противодействия распространения инфекционных заболеваний в местах массового скопления людей, сообщает пресс-служба компании. Первые транспортные средства с установленными обеззараживающими гаджетами уже вышли на улицы города. Всего до конца года устройствами будут оборудованы более 600 единиц общественного транспорта Самары.
Рециркуляторы RUV-60 производства нижегородского НПП "Салют" (входит в "Росэлектронику") имеют компактные размеры (8×8х8 см) и при этом способны дезинфицировать более 60 м³ воздуха в час. Устройства абсолютно безвредны для человека, поэтому могут работать непрерывно во время движения по маршруту для обеспечения максимальной защиты пассажиров. В конструкции изделий применяются ультрафиолетовые диоды с длиной волны 270 нм, обладающие бактерицидным действием.
"Такие рециркуляторы, в отличие от больших приборов открытого типа для обеззараживания, кварцевания поверхностей, полностью безопасны для человека, животных и растений. Персонал без вреда для здоровья может находиться рядом с работающим устройством, не покидая на это время салон транспортного средства. Монтажом и проверкой работоспособности у нас занимаются слесари по ремонту подвижного состава, а перед рейсами и при движении по маршруту, когда рециркуляторы также будут включаться, следить за их работой поручим водителям. При необходимости контролировать процесс могут и кондукторы — сложной специальной подготовки для этого не требуется. Управление осуществляется с помощью всего одной кнопки", — пояснил директор МП г. о. Самара "Трамвайно-троллейбусное управление" Михаил Ефремов.
Срок службы рециркуляторов RUV-60 составляет не менее 50 тыс. часов, что в пять раз больше ламповых аналогов.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!