Экс-главу самарской Кадастровой палаты проверят на коррупцию

Прокуратура Самарской области отменила отказной материал, вынесенный ранее по результатам проверки в отношении бывшего директора Кадастровой палаты Самарской области Андрея Жукова по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом в своем Телеграм-канале сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.
По словам парламентария, в отношении Жукова возобновлена доследственная проверка.
"Поводом для проверки стали видеозаписи, скрыто сделанные оперативными службами в кабинете чиновника еще в 2017 году. На них хорошо видно, как посетители неоднократно передают главе Самарской кадастровой палаты нечто, до боли напоминающее денежные купюры. В двух случаях - визитер непосредственно достает их прямо из портмоне", - пишет Александр Хинштейн.
По его данным, три года назад следователи уже проверяли эти записи, официально поступившие в самарское управление Следственного комитета. Тогда признаков взятки в действиях Жукова не установили.
"И это при том, что один из зафиксированных на видео людей - крупный региональный застройщик, директор ОАО "РДЦ" Николай Федоров - подтвердил следователям, что действительно передавал Жукову взятку - 50 тыс руб., спрятанные в рекламном проспекте", - отмечает депутат.
"Сам Жуков получение взяток, естественно, отрицал. При вызове в СУ СК он заявил, что не видит на записях передачи денег и вообще ничего не помнит. То же повторил и второй посетитель (тот, что с портмоне), директор ГБУ СО "Центр кадастровой оценки" (структура облминумущества) Максим Куприн. Правда, от прохождения проверки на полиграфе Жуков предусмотрительно отказался", - добавляет он.
Напомним, видеозаписи появились в ряде самарских Телеграм-каналов в ноябре этого года. По данным Волга Ньюс, кандидатура Жукова могла рассматриваться для назначения на пост министра имущественных отношений Самарской области. После появления видео стало известно, что Жуков покинул Кадастровую палату, которую он возглавлял почти 10 лет. Сейчас он преподает на кафедре уголовного права в Самарском университете.
Последние комментарии
Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.
А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу
И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!
Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.
Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.