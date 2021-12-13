Экс-главу самарской Кадастровой палаты проверят на коррупцию

Прокуратура Самарской области отменила отказной материал, вынесенный ранее по результатам проверки в отношении бывшего директора Кадастровой палаты Самарской области Андрея Жукова по ч. 2 ст. 290 УК РФ (получение взятки). Об этом в своем Телеграм-канале сообщает депутат Госдумы Александр Хинштейн.

По словам парламентария, в отношении Жукова возобновлена доследственная проверка.

"Поводом для проверки стали видеозаписи, скрыто сделанные оперативными службами в кабинете чиновника еще в 2017 году. На них хорошо видно, как посетители неоднократно передают главе Самарской кадастровой палаты нечто, до боли напоминающее денежные купюры. В двух случаях - визитер непосредственно достает их прямо из портмоне", - пишет Александр Хинштейн.

По его данным, три года назад следователи уже проверяли эти записи, официально поступившие в самарское управление Следственного комитета. Тогда признаков взятки в действиях Жукова не установили.

"И это при том, что один из зафиксированных на видео людей - крупный региональный застройщик, директор ОАО "РДЦ" Николай Федоров - подтвердил следователям, что действительно передавал Жукову взятку - 50 тыс руб., спрятанные в рекламном проспекте", - отмечает депутат.

"Сам Жуков получение взяток, естественно, отрицал. При вызове в СУ СК он заявил, что не видит на записях передачи денег и вообще ничего не помнит. То же повторил и второй посетитель (тот, что с портмоне), директор ГБУ СО "Центр кадастровой оценки" (структура облминумущества) Максим Куприн. Правда, от прохождения проверки на полиграфе Жуков предусмотрительно отказался", - добавляет он.

Напомним, видеозаписи появились в ряде самарских Телеграм-каналов в ноябре этого года. По данным Волга Ньюс, кандидатура Жукова могла рассматриваться для назначения на пост министра имущественных отношений Самарской области. После появления видео стало известно, что Жуков покинул Кадастровую палату, которую он возглавлял почти 10 лет. Сейчас он преподает на кафедре уголовного права в Самарском университете.