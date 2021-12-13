Принят бюджет Самары на ближайшие три года

В понедельник, 13 декабря, во втором чтении был принят главный финансовый документ Самары - бюджет на следующий год и плановый период 2023 и 2024 годов. В нем пока не учтены консолидированные средства из региональной и федеральной казны.
Бюджет утвердили депутаты городской думы Самары, пленарное заседание прошло с участием главы города Елены Лапушкиной.
В следующем году доходы и расходы бюджета составят 17,4 млрд руб., в 2023 году - 18,4 млрд руб., в 2024 - 19,6 млрд рублей. Проект бюджета на 2022 год и плановый период 2023 и 2024 годов запланирован бездефицитным, то есть объем доходов будет соответствовать объему расходов по всем трем годам.
"Пандемия продолжает оказывать влияние на муниципальный бюджет - недополучение налоговых доходов, дополнительные расходы, связанные с дезинфекцией общественного транспорта, проверочными мероприятиями, снижение пассажиропотока и многое другое. Вместе с тем благодаря принимаемым мерам по повышению эффективности администрирования доходов и поддержке областного и федерального правительства нам удается сохранять социальную направленность бюджета городского округа Самара и выполнять взятые перед людьми обязательства", - отметила глава города Елена Лапушкина.
На социальную политику, образование, культуру, физическую культуру и спорт в 2022 году будет направлено более 8 млрд. рублей, или 47% от общего объема расходов.
В бюджете заложено финансирование 29 муниципальных программ, охватывающих все основные сферы развития города. На их реализацию в следующем году будет направлено около 12,6 млрд рублей. Основная доля расходов предусмотрена по таким направлениям, как ремонт дорог, образование, транспорт, ЖКХ, благоустройство.
В Самаре полным ходом ведется реализация национальных проектов, указов президента, поэтому в главном финансовом документе города предусмотрено муниципальное софинансирование на строительство и ремонт школ, горячее питание школьников, зарплаты педагогам, оснащение учреждений культуры, оказание мер социальной поддержки, переселение граждан из аварийного жилья.
В частности, 63,4 млн руб. запланировано на приобретение квартир у застройщиков для переселения граждан в рамках нацпроекта "Жилье и городская среда". На 12,8 млн руб. была увеличена сумма, которая пойдет на предоставление бесплатного питания льготным категориям учащихся городских школ, в том числе детям из многодетных семей, что отвечает задачам нацпроекта "Демография". Всего этой статьей расходов предусмотрено 176,9 млн рублей. В 2022 году на 48,7% по сравнению с показателями текущего года увеличатся средства, выделенные на муниципальную программу "Молодой семье - доступное жилье", эта сумма составит 73,6 млн рублей.
"Принятие главного финансового документа города позволяет уже в 2021 г. проводить все мероприятия, связанные с торгами, заключением контрактов. Изменения, внесенные в главный финансовый документ, связаны с предложениями, пожеланиями самих жителей, и все они имеют социальную направленность. В этом году первые ученики вошли в школу №68 в микрорайоне Новая Самара, в первый корпус школы на 5-й просеке. Завершается строительство второго корпуса образовательного учреждения, что позволит высвободить нагрузку на существующие школы. Работа выстроена так, что это позволяет оптимистично смотреть в будущее", - отметил председатель городской думы Самары Алексей Дегтев.
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