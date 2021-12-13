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Общество

Завершен прием заявок для участия в журналистском конкурсе на призы губернатора

САМАРА. 13 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В воскресенье, 12 декабря, завершился прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области-2021. Итоги конкурса будут традиционно подведены в январе будущего года.

Торжественная церемония награждения победителей областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области пройдет в конце января в юбилейный десятый раз.

Номинации конкурса были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в 2021 году. Так, выделены два основных направления: "Год науки и технологий" и "170 лет Самарской губернии".

Наиболее популярным среди журналистов стало направление "170 лет Самарской губернии", посвященное юбилейной в истории региона дате. Более 100 журналистов и творческих групп поборются за награды в четырех тематических номинациях этого направления.

По направлению "Год науки и технологий" победителей выберут по трем номинациям: "Интеграция и исследовательское лидерство", "Инфраструктура", "Кадры". Здесь победители будут выбраны из порядка 50 претендентов, приславших свои работы на конкурс.

В каждом направлении конкурса выделены две категории: "Региональные средства массовой информации" и "Муниципальные средства массовой информации".

Напомним, к участию в конкурсе 2021 года принимались материалы, вышедшие в эфир или опубликованные в печати или сети Интернет с 1 января по 15 ноября 2021 года. Традиционно сохранены заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путем подсчета оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки.

В состав конкурсной комиссии 2021 года вошли преподаватели профильных вузов, представители научного и медицинского сообщества, специалисты крупнейших промышленных предприятий региона, медиаэксперты. В установленные сроки экспертное жюри должно оценить заявленные на конкурс материалы и определить победителей.

Сведения о победителях конкурса будут размещены на сайте правительства Самарской области.

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