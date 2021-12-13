Завершен прием заявок для участия в журналистском конкурсе на призы губернатора

В воскресенье, 12 декабря, завершился прием заявок для участия в областном журналистском конкурсе на призы губернатора Самарской области-2021. Итоги конкурса будут традиционно подведены в январе будущего года.
Торжественная церемония награждения победителей областного журналистского конкурса на призы губернатора Самарской области пройдет в конце января в юбилейный десятый раз.
Номинации конкурса были сформированы на основании анализа самых актуальных тем, которые имели высокую социальную значимость в 2021 году. Так, выделены два основных направления: "Год науки и технологий" и "170 лет Самарской губернии".
Наиболее популярным среди журналистов стало направление "170 лет Самарской губернии", посвященное юбилейной в истории региона дате. Более 100 журналистов и творческих групп поборются за награды в четырех тематических номинациях этого направления.
По направлению "Год науки и технологий" победителей выберут по трем номинациям: "Интеграция и исследовательское лидерство", "Инфраструктура", "Кадры". Здесь победители будут выбраны из порядка 50 претендентов, приславших свои работы на конкурс.
В каждом направлении конкурса выделены две категории: "Региональные средства массовой информации" и "Муниципальные средства массовой информации".
Напомним, к участию в конкурсе 2021 года принимались материалы, вышедшие в эфир или опубликованные в печати или сети Интернет с 1 января по 15 ноября 2021 года. Традиционно сохранены заявительный принцип участия в конкурсе и система подведения итогов путем подсчета оценок, выставленных членами конкурсной комиссии, и выведения средней оценки.
В состав конкурсной комиссии 2021 года вошли преподаватели профильных вузов, представители научного и медицинского сообщества, специалисты крупнейших промышленных предприятий региона, медиаэксперты. В установленные сроки экспертное жюри должно оценить заявленные на конкурс материалы и определить победителей.
Сведения о победителях конкурса будут размещены на сайте правительства Самарской области.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!