Жителя Самарской области осудили за смерть наркомана, которого он хотел привести в чувство

В Самарской области суд вынес приговор жителю Сергиевского района, которого обвиняли в содержании наркопритона и причинение смерти по неосторожности. Об этом сообщает региональное СУ СК РФ.

В апреле 2021 г. мужчина у себя дома выпивал и принимал наркотики вместе со знакомым. Потом приятелю стало плохо. Хозяин квартиры поднял его с кровати и понес в ванную, чтобы привести в чувство. Во время этого сельчанин несколько раз уронил приятеля, и тот ударился головой. В результате именно от этих травм гость и скончался.

Помимо этого, с декабря 2020 г. по апрель 2021 г. квартира осужденного была наркопритоном.

Суд назначил мужчине год и 10 месяцев лишения свободы с испытательным сроком два года.