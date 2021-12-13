Житель Самарской области отправится в колонию строгого режима за убийство сожительницы

Красноярский районный суд вынес приговор местному жителю, которого обвиняли в убийстве. Об этом сообщает прокуратура Самарской области.

31 марта 2021 г. житель с. Белозерки выпивал и поссорился с сожительницей. В итоге женщина получила 10 ударов ножом и умерла.

В итоге мужчина получил восемь с половиной лет лишения свободы в колонии строгого режима.