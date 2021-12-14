"Крылья Советов" интересуются полузащитником Никитой Раздорских

Полузащитник "Енисея" Никита Раздорских попал в сферу интересов "Крыльев Советов", пишет "Чемпионат".

Раздорских выступает за "Енисей" с 2018 года. В нынешнем сезоне 21-летний футболист принял участие в 18 матчах Футбольной национальной лиги и забил один гол. Ранее полузащитник играл в составе барнаульского "Динамо".