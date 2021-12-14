Сергей Корниленко: "Больших изменений в нашей команде не будет"

Спортивный директор "Крыльев Советов" Сергей Корниленко рассказал о целях и задачах на зимнее трансферное окно.

"Команда у нас достаточно укомплектованная. У нас есть несколько позиций, которые мы хотели бы укрепить. По ним и работаем. Больших изменений в нашей команде не будет.", - рассказал Корниленко.

Что касается первой части чемпионата, то по мнению спортдиректора, "достаточно неплохо отработали эту часть. Турнирная таблица полностью отражает то, что происходило. Хотя, где-то, может недобрали очков. Где-то были обидные поражения. Считаю, что мы находимся на том месте, на которое наиграли".