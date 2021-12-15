В правительстве Самарской области обсудили планы жилищного строительства на 2022 год

Во вторник, 14 декабря, первый вице-губернатор — председатель правительства Самарской области Виктор Кудряшов провел рабочее совещание по вопросам деятельности областного министерства строительства. В совещании приняли участие министр строительства Самарской области Николай Плаксин, заместитель министра Анна Урусова, специалисты министерства.

Большое внимание участники совещания уделили реализации мероприятий по переселению граждан из аварийного жилья. Напомним, что программа расселения включает пять этапов реализации. Первый этап (2019–2020 гг.) завершен, 2053 человека расселены на 33 тыс.м2. Второй этап (2020–2021 гг.) завершается в этом году (33,9 тыс.м2), сейчас расселено 93%.

На третьем этапе (2021–2022 гг.) объем расселения составляет 70 тыс. м2. 1163 человека уже получили новое жилье на 20,4 тыс. м2. На четвертом этапе, в 2022–2023 гг., запланировано ввести 65 тыс. м2, на пятом (2023–2024 гг.) — еще 163 тыс. м2.

Как отметила руководитель управления по ликвидации аварийного жилья министерства строительства Самарской области Светлана Коростина, в этом году целевой показатель национального проекта "Жилье и городская среда" выполнен на 102%. В настоящее время осталось завершить контрактацию в 2021 году, сейчас заключено 82,2% контрактов. Планируется, что к концу декабря показатель достигнет необходимых 90%.

"90% заключенных контрактов от огромного объема жилья, который планируется ввести в следующем году, — это отличный результат", — подчеркнул первый вице-губернатор.

Что касается ввода жилья в целом, за январь–ноябрь текущего года он обеспечен в объеме 1,675 млн. м2. При этом 692 тысяч приходится на многоквартирные дома, 983 тысяч — на индивидуальное жилищное строительство. По итогам года прогнозируется достижение целевого показателя.

Кроме этого, на совещании обсудили вопросы, касающиеся контрактации жилья для детей сирот в 2022–2023 гг., а также потребность в средствах для завершения работ объектов обманутых дольщиков.