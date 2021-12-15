В Самаре к уборке привлекли дополнительную технику и людей

В среду, 15 декабря, для уборки на улицах Самары увеличили количество спецтехники и персонала служб благоустройства: 117 машин и 197 рабочих.

Также задействованы 62 единицы техники и 46 человек на Московском шоссе и улице Ново-Садовой.

Отметим, что сегодня температура в Самаре колеблется от -5 до -2 градусов. Слабый снег идет в Волжском, Елховском, Исаклинском, Камышлинском, Клявлинском, Кошкинском, Сергиевском, Сызранском, Челновершинском, Шенталинском, Шигонском районах. Дороги в проезжем состоянии. На региональных трассах работает 181 единица техники.