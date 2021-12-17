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Банк "Открытие": ЕЦБ не боится инфляции

САМАРА. 17 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Алексей Тихонов, управляющий директор аналитического управления "Открытие Research" банка "Открытие":

"Европейский Центральный Банк по итогам заседания 16 декабря принял решение не менять процентные ставки — ставка рефинансирования по-прежнему составляет 0,0%, депозитная ставка осталась на уровне 0,5%. Также было объявлено об очередном сокращении объема покупок активов с текущих около €70 млрд в месяц в рамках программы PEPP (Pandemic Emergency Purchase Programme) в первом квартале 2022 г., по истечении которого покупки в рамках программы будут завершены. В то же время ЕЦБ сохранил за собой возможность возобновления покупок в рамках PEPP в случае необходимости — в том числе при существенном влиянии новых штаммов Covid-19.

Для смягчения негативного влияния прекращения покупок в рамках PEPP регулятор временно увеличит покупки активов в рамках программы APP (Asset Purchase Programme) с текущих €20 млрд до €40 млрд во втором квартале и €30 млрд в третьем квартале следующего года, а начиная с октября 2022 г. вернется к темпам в €20 млрд. ЕЦБ по-прежнему ожидает, что покупки активов в рамках этой программы будут завершены незадолго до начала подъема регулятором процентных ставок. Также ЕЦБ продолжит реинвестировать основной долг по облигациям, купленным в рамках PEPP, как минимум до конца 2024 г.

Основным итогом заседания ЕЦБ, как и завершившегося днем ранее заседания американского регулятора, стало обновление экономических прогнозов. Так, ЕЦБ понизил прогноз по темпам роста ВВП на 2022 г. на 0,4 п. п. до 4,2% г/г, что вызвано сохранением негативного влияния пандемии Covid-19, однако существенно — на 0,8 п. п. до 2,9% г/г — увеличил ожидания роста в 2023 г. В 2024 г. темпы роста прогнозируются лишь на уровне 1,6% г/г.

Еще более кардинально изменились ожидания ЕЦБ по темпам инфляции в 2022 г. — с 1,7% г/г до 3,2% г/г. Однако, несмотря на столь высокие прогнозируемые темпы инфляции, ЕЦБ не ожидает подъема своих процентных ставок в следующем году. Основной причиной такого мнения служит то, что увеличение ожидаемой инфляции на 2/3 объясняется ростом цен на энергоносители, а большая часть из оставшегося прироста связана с более длительным действием дисбалансов в цепочках поставок, вызванных пандемией коронавируса. В результате ЕЦБ ожидает возвращения темпов роста цен к уровню в 1,8% г/г в 2023–2024 гг., что ниже целевого уровня инфляции в 2% и не предполагает повышения процентных ставок согласно стратегии монетарной политики ЕЦБ.

Таким образом, несмотря на стремительный рост темпов инфляции по всему миру и, как следствие, наблюдаемое ужесточение риторики и монетарной политики со стороны ФРС, Банка Англии и многих центральных банков развивающихся стран и стран Восточной Европы, ЕЦБ сохраняет мягкую кредитно-денежную политику, сочетающую нулевые ставки рефинансирования и регулярные операции по покупке активов".

Банк "Открытие" входит в перечень системообразующих кредитных организаций, утвержденный Банком России. "Открытие" развивает все основные направления бизнеса классического универсального банка: корпоративный, инвестиционный, розничный, МСБ и Private Banking. Дочерние компании банка занимают лидирующие позиции в ключевых сегментах финансового рынка: страховые компании "Росгосстрах" и "Росгосстрах Жизнь", "Открытие Брокер", Управляющая компания "Открытие", "НПФ Открытие", АО "Балтийский лизинг", ООО "Открытый лизинг", ООО "Открытие Факторинг", "РГС Банк", АО "Таможенная карта". Надежность банка подтверждена рейтингами российских агентств АКРА ("АА (RU)"), Эксперт РА ("ruAA") и НКР ("АA+.ru"), а также международными агентствами Fitch ("BB+") и Moodyʼs ("Ba2"). Стратегия развития банка предусматривает увеличение скорости, повышение качества обслуживания клиентов, а также реализацию передовых финтех-идей.

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