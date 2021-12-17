В Самарской области расширят понятие "обманутый дольщик"

Власти Самарской области выступили с инициативой скорректировать региональный закон "О мерах господдержки участников долевого строительства и лиц, обеспечивающих удовлетворение прав требований УДС". Законопроект, внесенный совместно с региональной прокуратурой на рассмотрение в губдуму, предлагает уточнить критерии признания дольщика пострадавшим от действий недобросовестных застройщиков, а также установить дополнительные критерии.

Проект закона был разработан по поручению губернатора Дмитрия Азарова по итогам рабочей встречи с обманутыми дольщиками, права которых были восстановлены в 2020 году.

В пояснительной записке отмечается, что в действующей редакции закона пострадавшим признается дольщик, если отсутствует оплата по договору долевого участия (ДДУ) "в виде зачета взаимных требований по договорам поставки или подряда и (или) иным договорам".

Эта норма была обусловлена тем, что меры господдержки не оказывались поставщикам, подрядчикам и другим лицам, которые заключали ДДУ при осуществлении своей предпринимательской деятельности.

Позже, в рамках оказания господдержки обманутым дольщикам, выяснилось, что некоторые из них заключали договоры уступки прав требований по договорам участия в долевом строительстве, "оплаченных цедентом зачетом взаимных требований по договорам поставки, подряда".

Чиновники выяснили, что указанное обстоятельство препятствует оказанию господдержки этим обманутым дольщикам. Власти предложили уточнить критерии признания участника долевого строительства пострадавшим от действий недобросовестного застройщика, установив в качестве исключения случаи, когда права по ДДУ были переуступлены пострадавшему гражданину, претендующему на господдержку и оплатившему договор уступки прав требований по ДДУ, или, когда пострадавший в счет оплаты цены ДДУ осуществил зачет прав требований, связанных с уступкой задолженности по иным заключенным им договорам участия в долевом строительстве.

Также, поскольку Самарская область перечисляет субсидии в "Фонд защиты прав граждан — участников долевого строительства" на финансирование проблемных объектов, проектом закона предлагается установить в качестве критерия условия, что обманутый дольщик ранее не получал меры господдержки как пострадавший, а равно не является участником долевого строительства проблемного объекта, по которому наблюдательный совет "Фонда" принял решение о финансировании завершения стройки или выплате возмещения.

"В целях возможности оказания мер господдержки обманутым дольщикам, которые не в полном объеме оплатили цену ДДУ, предлагается скорректировать критерий, которому должен соответствовать пострадавший, изложив его в редакции: "наличие оплаты по ДДУ в долевом строительстве и (или) договору уступки прав требований по договору долевого участия в строительстве", — поясняется в документации.

При этом законопроектом предлагается закрепить, что обманутый дольщик, оплативший цену ДДУ в объеме менее 90%, имеет право только на получение выплаты. Исключения — когда предоставляемое жилье меньше оплаченной площади.

"Принятие законопроекта позволит оказать меры господдержки обманутым дольщикам, которые не подпадали под действующие критерии, предъявляемые к пострадавшим участникам долевого строительства, и получили отказ во включении в реестр пострадавших граждан — участников долевого строительства и в оказании мер поддержки", — подчеркивается в пояснительной записке.

В финансово-экономическом обосновании новеллы отмечается, что на выплаты денежной компенсации обманутым дольщикам на 2022 г. заложено 68,46 млн рублей, на 2023 г. — 218,4 млн рублей. На предоставление субсидий объединениям участников долевого строительства, новым застройщикам, конкурсным управляющим для завершения стройки и ввода проблемных объектов в эксплуатацию на будущий год предусмотрено 211 млн рублей, на 2023 г. — 600 млн рублей.