ФНС обращает внимание на окончание срока уплаты налогов

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год истек 1 декабря. Тем гражданам, кто не оплатил начисленные суммы вовремя, со 2 декабря за каждый день просрочки начисляются пени.

Проверить свою задолженность и оплатить имущественные налоги можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика", в его мобильной версии "Налоги ФЛ", через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в МФЦ, а также лично, обратившись в любую налоговую инспекцию.

Оплатить налоги также можно через учреждения банков. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Уплатить налоги также можно по QR- или штрихкоду из налогового уведомления, с указанием УИН платежа.

Преимущества раннего погашения задолженности по имущественным налогам — в минимальном начислении пеней и применении ограничительных мер, таких как;

— арест счетов, имущества и другие меры принудительного взыскания задолженности судебными приставами;

— запрет на выезд за границу — при сумме задолженности от 30 тыс. руб.;

— репутационные риски — при взыскании задолженности через работодателя;

— наличие задолженности может повлиять на принятие банком решения о выдаче кредита.