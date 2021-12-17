ФНС обращает внимание на окончание срока уплаты налогов

Срок уплаты имущественных налогов физических лиц за 2020 год истек 1 декабря. Тем гражданам, кто не оплатил начисленные суммы вовремя, со 2 декабря за каждый день просрочки начисляются пени.
Проверить свою задолженность и оплатить имущественные налоги можно с помощью сервиса "Личный кабинет налогоплательщика", в его мобильной версии "Налоги ФЛ", через Единый портал государственных и муниципальных услуг, в МФЦ, а также лично, обратившись в любую налоговую инспекцию.
Оплатить налоги также можно через учреждения банков. Для этого достаточно ввести реквизиты банковской карты или воспользоваться онлайн-сервисом одного из банков-партнеров ФНС России. Уплатить налоги также можно по QR- или штрихкоду из налогового уведомления, с указанием УИН платежа.
Преимущества раннего погашения задолженности по имущественным налогам — в минимальном начислении пеней и применении ограничительных мер, таких как;
— арест счетов, имущества и другие меры принудительного взыскания задолженности судебными приставами;
— запрет на выезд за границу — при сумме задолженности от 30 тыс. руб.;
— репутационные риски — при взыскании задолженности через работодателя;
— наличие задолженности может повлиять на принятие банком решения о выдаче кредита.
Последние комментарии
обмен знаниями точно пойдет на пользу всем участникам форума. всегда нужно стремиться совершенствоваться с своей среде, чтобы оставаться первоклассным специалистом.
кофе - источник жизни для многих, поэтому лишними точки с продажей этого бодрящего напитка просто быть не может! к тому же, тем сильнее каждая будет стараться для клиента.
Теперь у людей с ограниченными возможностями есть все условия для того, чтобы беспрепятственно пользоваться услугами банка наравне со всеми остальными клиентами. Вот бы и другие банки и общественные учреждения следовали такому примеру
а где-же все-таки деньги?
Сегодня забегал в Сбер по этому вопросу как раз. Всё в силе. Сниженные ставки уже предлагаются.