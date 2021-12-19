В Тольятти в ДТП погиб пассажир "Газели"

На дороге М-5 в Комсомольском районе Тольятти 18 декабря произошло ДТП, в котором погиб пассажир грузовой "Газели", водитель получил травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.

ЧП случилось в 13:20, когда 26-летний мужчина за рулем "Газели" ехал со стороны села Зеленовка в направлении Обводного шоссе. Он нарушил ПДД и въехал в световую опору. Водитель получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. 29-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда медицинских работников.

Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.