В Тольятти в ДТП погиб пассажир "Газели"

На дороге М-5 в Комсомольском районе Тольятти 18 декабря произошло ДТП, в котором погиб пассажир грузовой "Газели", водитель получил травмы, сообщает пресс-служба ГУ МВД по Самарской области.
ЧП случилось в 13:20, когда 26-летний мужчина за рулем "Газели" ехал со стороны села Зеленовка в направлении Обводного шоссе. Он нарушил ПДД и въехал в световую опору. Водитель получил телесные повреждения, ему назначено амбулаторное лечение. 29-летний пассажир скончался на месте ДТП до приезда медицинских работников.
Сотрудники полиции выясняют обстоятельства дорожно-транспортного происшествия.
Последние комментарии
Хинштейн не ездит за рулем, поэтому никого не сбивает. Только умничать умеет не понимая что пока ездят машины будут ДТП, пока летают самолеты, они будут падать. А языком болтать фишка Единоросов.
Моя мама увидела его и спасла, она вызвала скорую. Нашла его среди деревьев , в лесу.
Только вот почему то не уточняется, что водитель Lada превысил скоростной режим и двигался со скоростью от 80 до 100 км/ч,и двигался он хоть и в попутно направлении, но по полосе для встречного движения.
А что эти данные скрывают что водитель ваза был пьяный!
Да, у пилотов байков, мозг отсутствует...