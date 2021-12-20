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Транспорт и связь Экономика и бизнес

420 тысяч рублей сэкономили самарцы на покупке смартфонов Xiaomi

САМАРА. 20 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Tele2 сообщает, что более 420 тысяч минут обменяли абоненты Tele2 на скидку при покупке смартфона Xiaomi в Самарской области. Из них более 50% клиентов получили максимальную скидку — 4000 рублей. Суммарно жители Приволжья обменяли более 3 миллионов минут на скидки по курсу одна минута — один рубль.

Фото: предоставлено Tele2

В Приволжье самарцы стали третьими по активности участия в акции. Лидерами среди покупателей оказались татарстанцы, они обменяли на скидки почти миллион минут. Вторыми стали жители Чувашии, они использовали 430 тысяч минут. А вот жители Ульяновской области и Марий Эл оказались самыми скромными, в каждом регионе абоненты выгодно использовали чуть больше 150 тысяч минут.

С 10 ноября 2021 года клиенты Tele2 покупают смартфон Xiaomi по выгодной цене, обменяв минуты на скидку. Акция действует в салонах связи и на сайте оператора. Размер скидки составляет от 1000 до 4000 рублей, при этом одна минута равна одному рублю. Предложение получило широкий отклик у клиентов оператора по всей стране — с начала проекта они обменяли более 47 миллионов минут.

Поскольку популярность кампании и спрос на смартфоны в канун новогодних праздников растет, Tele2 решила продлить сроки специального предложения до конца года. Теперь обменять накопленные минуты на промокод можно до 27 декабря, а купить смартфон со скидкой — до 31 декабря 2021 года.

Сейчас ассортимент устройств, участвующих в акции, дополнил доступный по цене гаджет Redmi 9A. При розничной стоимости смартфона 8990 рублей с максимальной скидкой 4000 рублей клиент экономит 45%. Модель сразу вошла в топ-3 самых покупаемых участниками акции устройств, наряду с Redmi 9T и Redmi 9C.

По данным ежегодного исследования Online Market Intelligence, в 2021 году устройства Xiaomi вошли в топ-5 любимых брендов россиян. Xiaomi продолжает поступательное движение вверх в рейтинге: впервые оказавшись в 2018 году в топ-20 на 11-м месте, в 2021 году бренд занимает уже пятую строчку.

Игорь Майстренко, заместитель генерального директора по продажам и развитию массового рынка Tele2:

"Аудитория поклонников бренда Xiaomi среди наших клиентов стремительно растет — сегодня это один из лидеров мирового рынка смартфонов и самый продаваемый гаджет в розничной сети компании. Устройства вендора — самые востребованные: по итогам третьего квартала 2021 года компания заняла первое место по объемам продаж в штуках. Мы предоставили клиентам по-настоящему уникальное предложение — возможность обмена минут на смартфон. Доля продаж устройств Xiaomi в период акции увеличилась на 9 п. п., а всего с начала года — на 23 п. п. и составила 51%. Популярность нового предложения подтверждает, что мы смогли предугадать ожидания клиентов. Поэтому мы решили продлить сроки акции и оставить возможность обмена минут на смартфон до конца года".

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