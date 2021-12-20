Татьяна Акимова: Пандемия обострила проблему невидимых стариков

В начале декабря на XX Форуме добровольцев Самарской области Татьяна Акимова, исполнительный директор благотворительных фондов "Хорошие истории" и "Самарская губерния", получила медаль "За служение людям". В интервью Волга Ньюс она рассказала о работе фонда на фоне ситуации с коронавирусом, о проблемах, с которыми сталкиваются пожилые люди, а также о том, как пандемия повлияла на общество.

- Расскажите, какими проектами вы сейчас занимаетесь.

- Наш благотворительный фонд "Хорошие истории" работает в трех направлениях. Первое — культура благотворительности, программа "Вязаное солнце". Мы помогаем людям объединяться и реализовывать те инициативы, которые кажутся им важными и нужными. Это может быть помощь детям с заболеваниями или в трудной жизненной ситуации, помощь пожилым людям, экологические, образовательные, культурные инициативы, развитие территории и многое другое. Любой человек или организация создают свои хорошие истории, а мы помогаем информационно и организационно.

Второе направление — "Серебряный возраст". Это большое количество разных программ, связанных с активным долголетием и заботой о пожилых людях, нуждающихся в помощи. Несколько лет назад мы вышли на федеральный уровень и с помощью партнеров поддерживаем проекты некоммерческих организаций и инициативных групп на конкурсной основе, проводим сетевые акции "Одобрено старшим поколением" и "Мечты невидимых стариков".

Третье направление — "Территория развития". Мы вместе с активными жителями, НКО малых городов и сел реализуем инициативы, которые важны и нужны людям. Участие самих жителей — это всегда самое лучшее, что может реально менять пространство, ценности и настроение того места, где они живут.

- Как пандемия повлияла на работу фонда?

- Как и многим другим организациям, нам пришлось перестраивать свою работу, многое ушло в онлайн. Мы научились не только проводить рабочие и образовательные встречи, но и яркие онлайн-мероприятия. Ну и, конечно, нагрузка возросла. Однако нам удалось охватить еще больше людей и организаций, поддержать больше инициатив, мы реализовали гораздо больше проектов и программ, чем до пандемии.

- Нагрузка возросла, потому что большему числу людей нужна помощь?

- Можно сказать и так. В марте 2020 года в начале пандемии при поддержке Фонда Тимченко появилась коалиция "Забота рядом". Сегодня — это объединение более 400 некоммерческих организаций из 65 регионов России, которые занимаются помощью пожилым людям, так называемым невидимым старикам. Тем, кто не стоит на социальном обслуживании, или кому его недостаточно, а помощь им необходима. Нужно помочь дойти до поликлиники, объяснить, как оплатить услуги ЖКХ через интернет, принести продукты и медикаменты, решить бытовые вопросы, подключиться в кризисной ситуации. А самое главное — не дать им стать одинокими и беззащитными.

Коалиция стремится построить систему общественной заботы о людях старшего поколения силами НКО и местных сообществ во взаимодействии с властью и бизнесом. И в этой системе важен ближний круг пожилого человека: соседи, родственники, почтальоны, участковые врачи и социальные работники.

Идеальная система должна быть такой, чтобы при необходимости сам пожилой человек или его окружение знали куда обратиться за помощью, их звонок был принят и направлен тем, кто может оказать помощь — социальной службе, участковому врачу, волонтерам.

Качество жизни важно для любого человека, тем более для тех самых "невидимых стариков". И солидарность в общественной заботе должна становиться нормой.

Ольга Шелест, "ЕВИТА": "Число обращений за благотворительной помощью возросло" Исполнительный директор благотворительного фонда "ЕВИТА" Ольга Шелест рассказала Волга Ньюс об изменениях в работе фонда на фоне эпидемии коронавируса и экономического кризиса.

Во время пандемии мы при поддержке крупных фондов и местного бизнеса смогли помочь социально незащищенным семьям Самарской области и медицинским учреждениям на сумму более 40 млн рублей. Так, врачи получили средства индивидуальной защиты. А вместе с другими НКО мы не только помогали семьям продуктами, но и старались сделать так, чтобы создавались или продолжали работать площадки для взаимодействия, где люди поддерживают людей.

При этом мы продолжаем работать и с другими программами - поддержка женщин в декрете, которые получают образование, чтобы не терять конкурентоспособность на рынке труда, поддержка инициатив по развитию территорий в малых городах и селах. Это работа альянса "Серебряный возраст", который пердставлен в 21 регионе России и развивает активное долголетие при поддержке НКО и старших лидеров.

- С какими проблемами сталкивается большинство пожилых людей?

- Я бы выделила эти три категории: человек, вышедший на пенсию, тот, кто уже давно на пенсии, и те, кому необходима прямая помощь.

Доходы человека, вышедшего на пенсию, сильно падают. Часто люди либо продолжают работать, либо им приходится искать новую работу, а это непросто. До сих пор сильны убеждения работодателей, что хороший работник — человек до 45 лет. Или что уровень квалификации пенсионера не соответствует требованиям.

Однако с одной стороны, очень медленно, но взгляды работодателей начинают меняться, они видят лучшие качества пенсионеров — такие, как опыт и большая ответственность. С другой стороны, у самих пенсионеров появилась возможность получать новую специальность или повышать квалификацию, например, через службы занятости или программу Worldskills. Но ситуация по-прежнему остается сложной. Качество жизни современных пенсионеров — это не то, что можно считать нормой.

Пенсионеры чуть старше сталкиваются с тем, что они не знают, куда себя деть: ты уже не работаешь, дети уже взрослые, а ты остаешься в вакууме, ты не знаешь, кому ты можешь быть полезен, при том, что у тебя еще есть силы, энергия. По статистике 70% пенсионеров находятся в серой зоне. Это не активисты, не те, кто ходят в кружки, на танцы, на йогу. Это те, кто вне зоны видимости. Состояние ненужности, одиночества, страха болезней влияет на психологическое и физическое состояние. Они замыкаются в себе, теряют социальные связи, очень быстро теряют жизненные силы.

И наоборот, чем дольше человек остается востребованным, тем больше у него шансов быть в активном долголетии, сохранять свое здоровье. Важно понимание самого человека в чем качество его жизни, что можно сделать для себя, чтобы это время не стало возрастом дожития.

Многие НКО, которые работают с этой темой, предлагают людям старшего возраста участвовать в своих программах и проектах. Но еще предстоит многое сделать, чтобы спектр возможностей был гораздо больше и информация по этой теме была доступной и насыщенной.

Третья категория — люди старшего поколения, у которых все не в порядке со здоровьем. Для многих из них трудная жизненная ситуация — это повседневность. Из-за этих проблем они теряют навыки самообслуживания, их жизнь еще больше ухудшается. Важно обращаться за помощью, получать эту помощь от соцработника или НКО.

Но статистика говорит о том, что далеко не все пожилые люди, которые нуждаются в заботе, ее получают. Это приводит к очень плохим последствиям: одиночество, болезни, человек начинает меньше двигаться, общаться и может окончательно слечь. Многие из этих людей живут одни. У многих проблемы в отношениях с близкими, или близкие не справляются с уходом. Это самая сложная ситуация. И ее точно нужно менять. Повседневность нынешних стариков — наше будущее.

- Какие проблемы возникли у пожилых людей из-за пандемии?

- Помимо продуктов, лекарств, в которых они нуждались, когда нельзя выходить из дома, проблемой, например, стала оплата ЖКХ, потому что многие пожилые люди с кнопочными телефонами просто не могли это сделать не выходя из дома. Привычный ритм жизни был нарушен. Очень хорошо, что некоммерческие организации поддерживали таких людей, но мы помогли точно не всем. Важно, чтобы люди поняли, что нужно помогать друг другу.

Социолог Мария Макушева: "Пандемия понизила горизонт планирования" Генеральный директор московской исследовательской компании - Центра социального проектирования "Платформа" - Мария Макушева поделилась результатами исследований о влиянии пандемии на российское общество. Как изменилось отношение к здоровью, работе и властям, кто оказался в числе наиболее пострадавших и что стало с восприятием будущего?

Также пожилые люди столкнулись с сильным стрессом. Телевизор целый день тебя пугает, говорит, что очень много заболевающих, умирающих, но при этом в СМИ мало информации о том, как сохранить себя, свое здоровье во время пандемии. Такой ежедневный стресс ведет к обострению всех проблем со здоровьем. Мы старались находить способы помочь пожилым людям справиться с этой нагрузкой.

Есть хорошая идея, которую многие наши коллеги используют: телефонные цепи. Специально обученные волонтеры из числа самих старших каждый день обзванивают пять человек, узнают, как у них дела, нужна ли им помощь. В свою очередь, те, кому звонят, могут обзванивать своих знакомых. Такая цепь может быть очень большой, бесконечной.

Ну и пандемия обострила все проблемы, которые были раньше. Мы увидели это, когда начали выявлять тех, кто нуждается в помощи. Поэтому сейчас из режима спасения нужно переходить к строительству системы общественной заботы.

- Вы сказали, что после выхода на пенсию человек становится менее активным. Что я могу сделать, чтобы этого не произошло с моими близкими?

- Во-первых, нужно понимать, что им необходимо общение с близким кругом. К сожалению, большинство людей младшего и среднего поколения не может выделить на это время в нашей энергичной жизни. Но очень важно, чтобы наши старшие не чувствовали себя одинокими. Есть много разных площадок, куда человек может прийти.

Существует такой стереотип, и в головах самих пенсионеров, что уже поздно куда-то идти, что будут смеяться, что ты никому не нужен и ни на что не годен. Но сейчас есть много разных вариантов: можно ходить со скандинавскими палками, заниматься творчеством. Также можно делать что-то для других. Это хорошо не только для пенсионера, но и для тех, кому он помогает.

Здесь рецепт очень простой: научи других тому, что умеешь сам. Если умеешь вязать, рисовать, танцевать — учи других. Или деды могут, например, учить столярному мастерству. Сейчас большинство мальчишек выросли без уроков труда в школе, их можно было бы научить делать что-то руками. Это может быть репетиторская помощь, если человек был педагогом.

А дети и внуки могут в этом помогать, подсказывать, куда можно сходить, рассказывать о разных возможностях. Ну или можно смотреть спектакли или посещать выставки онлайн, это тоже здорово.

- Пандемия, на ваш взгляд, скорее объединила людей или каждый стал думать о своем благополучии?

- Мир не бывает черно-белым. Пандемия помогла нам всем увидеть проблемы, которые были не так сильно видны в допандемийной жизни. Например, мы увидели тех самых пожилых людей, которым нужна забота и поняли, что им необходима системная помощь, что любой пожилой человек должен знать, куда позвонить, к кому обратиться.

Тема помощи, объединение вокруг этой помощи, показали себя очень явно. Много людей готовы были включаться, помогать. Пандемия напомнила нам о том, что человек не должен оставаться один на один со своими проблемами, что мы должны помогать.

Но с другой стороны, пандемия обнажила проблему жесткого обращения с пожилыми людьми. Эта проблема была всегда, но говорить об этом было не принято. Родственники часто говорят: "Он стал раздражительным, у него портится характер", не подозревая о том, что это признаки начала деменции. Статистика показывает, что сейчас, к сожалению, очень быстро растет число пожилых с такими проблемами. Но люди не знают об этом, не понимают, как общаться с таким человеком. Сами пожилые люди не знают, что нужно сходить к врачу геронтологу, мало кто знает даже, кто такой геронтолог.

"Пока не убьют - никто не узнает": директор кризисного центра о проблеме домашнего насилия Вот уже шесть лет в Самаре работает центр помощи женщинам "Ты не одна". Его директор Ирина Серебрякова в интервью Волга Ньюс рассказала о том, почему женщинам приходится обращаться в кризисный центр, как устроена жизнь в нем, а также о том, как меняется ситуация с домашним насилием.

Когда пожилой человек становится неудобным, он становится ненужным, раздражает, иногда применяется и физическое насилие, и финансовое, когда родственники появляются раз в месяц, чтобы забрать пенсию. А что бабушка будет кушать целый месяц никого не волнует.

Очень больной вопрос — как поддержать родственников, ухаживающих за своими уже глубоко больными родителями. Мы с коллегами из коалиции "Забота рядом" провели несколько мероприятий, на которых разговаривали с представителями разных сфер, имеющих такой опыт работы. В результате мы собрали информацию на эту тему, сформулировали, что мы можем с этим сделать все вместе — и НКО, и государство, и обычные люди. Постепенно формируется целое направление деятельности, где важно многое поменять в системе работы и в ценностях людей.

- Многие организации отмечают, что во время пандемии возникали проблемы с финансированием.

- Я знаю, что некоторые организации просто не смогли работать онлайн и временно заморозили свою деятельность. А когда нет деятельности — нет и финансирования. Если мы говорим про организации, которые живут за счет грантов, то все конкурсы проводились, как и раньше. И было несколько дополнительных конкурсов проектов для НКО, которые помогают людям во время пандемии. Гранты включали в себя возможность поддержать устойчивость самой НКО.

Если НКО ставила задачу продолжать работать, то возможности для этого были. Другой вопрос, что не всегда удается выиграть конкурсы, но это уже другая история. В нашем случае финансирование возросло за счет новых крупных программ, так как мы на этот момент уже обладали высоким уровнем профессионализма, опытом, и партнеры нам доверяли.

- Подведите итоги вашей работы в 2021 году.

- Несмотря на изменившуюся ситуацию, мы продолжили работать с теми программами, которые начали до пандемии. Для нас очень важно, что мы продолжаем быть полезными, нужными, реализуя наши программы.

Мы также начали новые проекты. Команда фонда работала с большей нагрузкой, но и с более высоким профессиональным уровнем.

Для нас и 2020 и 2021 годы — время поиска ответов на сложные вопросы. Прежде всего в теме пожилых, нуждающихся в заботе. Мы научились находить новые подходы.

Важно, что благодаря программе "Вязанное солнце" другие люди начали реализовывать свои проекты. Пусть небольшие, но они начали делать это сами, вовлекать свою семью, окружающих людей. Несмотря на сложность этого проекта, мы получили очень неплохие результаты.

На добровольческом форуме Самарской области губернатор отметил меня, но в моем лице наш фонд "Хорошие истории", медалью "За служение людям". Это заслуженная награда всей команды и всех наших коллег из некоммерческих организаций Самарской области и России.