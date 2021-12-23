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Финансы Экономика и бизнес

Специалисты сервиса "Ваш инвестор" рассказали, на какие цели чаще всего берут займы перед Новым годом

ТОЛЬЯТТИ. 23 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Новый год — время плодотворного отдыха, веселого праздник, больших планов и… больших расходов. Многие россияне для покупки крупных подарков, организации мероприятия или совместного семейного путешествия используют заемные средства. Сервис займов под залог авто "Ваш инвестор" подсчитал, на какие "новогодние" цели люди чаще всего берут займы.

Фото: предоставлено компанией "Ваш инвестор"

Все в дом

Ремонт — не самая праздничная, но самая часто встречающаяся цель, на которую люди берут займы под Новый год. Это уже устоявшийся тренд: затевать ремонт во время любых более-менее длительных каникул. А между прочим, дело это хлопотное и затратное. В "Ваш инвестор" постоянно обращаются клиенты, либо не рассчитавшие свои силы, либо затеявшие что-то грандиозное, где без заемных средств не обойтись. Так как компания выдает деньги под залог авто, то есть "под ПТС", то размеры займов начинаются с нескольких десятков тысяч рублей и заканчиваются на отметке в миллион — хватит на ремонт любой сложности.

Сам себе Дед Мороз

Еще одна популярная цель займа в декабре — дорогостоящие подарки. Для многих Новый год — это самый важный праздник и подарки должны соответствовать статусу праздника. Но не всегда текущее финансовая ситуация позволяет это сделать. Часто, даже если у человека есть средства, например, на дорогую технику, то неправильно тратить их все сразу. Зачем покупать телевизор, а потом сидеть все праздники перед ним дома без денег? В таком случае людям тоже удобнее взять займ и выплатить всю сумму постепенно, без последствий для семейного бюджета.

Не сидится

Многие наши соотечественники предпочитают отмечать Новый год в жарких странах, и если путевку на двоих можно позволить из текущих доходов, то для того, чтобы вывезти на "ол инклюзив" всю семью, потребуются заемные средства. Особо патриотичные Россияне предпочитают внутренний туризм: посмотреть зимний Байкал, полюбоваться северным сиянием, или просто покататься на лыжах. Такие каникулы обходятся даже дороже заграничных, но, как правило, впечатления от них куда ярче, чем от отельного отдыха.

Подать заявку на заём под залог авто можно на сайте компании vashinvestor.ru или по телефону 8-800-1001-465.

Займы предоставляет ООО МФК "ЦФР ВИ". Свидетельство ЦБ РФ 1803550008909, ИНН 5407967714. Минимальная месячная ставка по займу 2,7%, максимальная 8%. Срок займа от 61 дня до 1 года с возможностью ежемесячной пролонгации до полного погашения займа. Сумма займа от 15 000 до 1 000 000 рублей для физлиц, от 15 000 до 5 000 000 рублей для юрлиц.

Гид потребителя

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