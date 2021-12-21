Ушел из жизни бывший наставник "Крыльев Советов" Виктор Антихович

На 77-м году ушел из жизни Виктор Петрович Антихович – заслуженный тренер России, мастер спорта СССР, главный тренер "Крыльев" конца 80-х – начала 90-х, сообщает пресс-служба самарского клуба.

Свою футбольную карьеру он начинал именно в "Крыльях" в 1964 г., выступал за волжан также с 1969 по 1970 годы.

С 1988 по 1993 был главным тренером "Крыльев Советов". Виктор Антихович открыл множество талантливых футболистов, был фанатом этой игры и прекрасным специалистом.

"ПФК "Крылья Советов" выражают глубокие соболезнования родным и близким Виктора Петровича. Мы скорбим вместе с вами…", — говорится в некрологе.