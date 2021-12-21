С 2022 г. в Самарской области увеличат ежемесячные выплаты на детей-сирот

Региональный минсоцдем представил депутатам Самарской губернской думы законопроект, в соответствии с которым ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот будут проиндексированы почти на 1500 рублей.

Проектом закона предлагается внести изменения в региональный закон "Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей". Речь идет о сиротах, которые воспитываются в приемных семьях или находятся под опекой.

Выплаты индексируются ежегодно. На 1 января 2021 г. размер выплаты на содержание одного ребенка-сироты в замещающей семьей составлял 8334 рубля. Минсоцдем предложил внести изменения в закон, определив размер ежемесячной выплаты, соответствующий 85% от величины прожиточного минимума для детей. Напомним, указанная величина в 2022 году составит 11538 рублей. Таким образом, размер ежемесячной денежной помощи в будущем году составит 9807 рублей на каждого ребенка.

"Прогнозируемая численность детей, находящихся под опекой (4702 чел.) и в приемных семьях (2735 чел.)– 7437 человек", — отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.