С 2022 г. в Самарской области увеличат ежемесячные выплаты на детей-сирот

Региональный минсоцдем представил депутатам Самарской губернской думы законопроект, в соответствии с которым ежемесячные денежные выплаты на детей-сирот будут проиндексированы почти на 1500 рублей.
Проектом закона предлагается внести изменения в региональный закон "Об отдельных мерах по социальной поддержке детей-сирот, детей, оставшихся без попечения родителей, и лиц из числа детей-сирот, оставшихся без попечения родителей". Речь идет о сиротах, которые воспитываются в приемных семьях или находятся под опекой.
Выплаты индексируются ежегодно. На 1 января 2021 г. размер выплаты на содержание одного ребенка-сироты в замещающей семьей составлял 8334 рубля. Минсоцдем предложил внести изменения в закон, определив размер ежемесячной выплаты, соответствующий 85% от величины прожиточного минимума для детей. Напомним, указанная величина в 2022 году составит 11538 рублей. Таким образом, размер ежемесячной денежной помощи в будущем году составит 9807 рублей на каждого ребенка.
"Прогнозируемая численность детей, находящихся под опекой (4702 чел.) и в приемных семьях (2735 чел.)– 7437 человек", — отмечается в финансово-экономическом обосновании к законопроекту.
Последние комментарии
У соседей на верхнем этаже тоже стоит тампон Это ужас Все течет по стенам до первого этажа
ЦУР работает хорошо - направляет обращение быстро и нужному исполнителю. На этом всё и заканчивается. Это называется быстро отписаться. Было бы лучше, если ЦУР также быстро отписывался инициатору обращения о выполненной работе, в противном случае это всё просто "пыль в глаза" и видимость активной работы.
Очередной распил бюджетных средств.обратите внимание «коммуникации подведены».эти коммуникации стоят сами по себе в десятки раз чем все что там построено.сейчас за бюджет снесут что там настроили .участок опять за бюджет.а потом ловким движением руки передадут участок с готовыит коммуникациями довереному застроищику и будет новый человейник.вопрос о владении землей в Самарскойобласти решается на раз.кто теперь вспомнит.что земли города самара при тархове передали в распоряжение областного правительства.а теперь мозг полощут обманутым дольщикам это не я и хата не моя.
Профашистские взгляды у эколога. Смерть людей, как благотворность для экологии.
Остальные - 0,9 млн. человек ПРОТИВ! Лихо как посчитано: пришли на слушания: большинство сказало "НЕТ", не пришли: учли только тех, кто подписал петицию (только "да"). Две тысячи человек на всю Самару?! Даже верующие люди против! Потому что Самаре для развития духовности нужны детские сады, площадки, парки, места отдыха, занятия спортом, учреждения культуры. А НЕ ОЧЕРЕДНАЯ РПЦ "Пятерочка". Чиновники, ставьте вопрос с разумной альтернативой: детская площадка или Церковь, спорткомплекс или богадельня. Тогда и обратная связь от горожан будет объективной!