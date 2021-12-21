Самарские таможенники изъяли поддельную обувь Dior

Самарские таможенники обнаружили партию контрафактной обуви, сообщает ведомство.

В районе с. Большая Черниговка они остановили автомобиль, ехавший из Киргизии в Москву. В грузовике оказалась партия (9 тыс. пар) немаркированной обуви, в том числе детской.

Среди товара были и 355 пар с логотипом Dior. Правообладатель бренда признал товар контрафактным и оценил ущерб в 25 млн рублей.

Материалы таможенной проверки передали в МВД для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака").