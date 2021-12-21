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Происшествия

Самарские таможенники изъяли поддельную обувь Dior

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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Самарские таможенники обнаружили партию контрафактной обуви, сообщает ведомство.

Фото: пресс-служба Самарской таможни

В районе с. Большая Черниговка они остановили автомобиль, ехавший из Киргизии в Москву. В грузовике оказалась партия (9 тыс. пар) немаркированной обуви, в том числе детской.

Среди товара были и 355 пар с логотипом Dior. Правообладатель бренда признал товар контрафактным и оценил ущерб в 25 млн рублей.

Материалы таможенной проверки передали в МВД для возбуждения уголовного дела по ч. 1 ст. 180 УК РФ ("Незаконное использование чужого товарного знака").

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Только позавчера читол новости,что птичку хотят застроить,а сегодня уже там крупный пожар.

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А также есть пострадавшие от КПК Родник, КПК Добрыня,КПК Финброкер и пр.Всего более 200 чел.Людей обокрали на десятки миллионов рублей.Мало того,инвестиции страховались МОВС(страховая организация). И всё это с разрешения ЦБ РФ. И это только по Москве.Дела тянуться с 2018года. Уже выиграли все суды.Сейчас занимается АС г.Москвы. Занимается прокуратура г.Москвы....никого не задержали.Ни у кого ничего не изъяли.Миллионные долги лотами выставлены на торги. К 27 дек.2021г. девятимиллионный долг будет стоить 317000руб. Так,что спешите купить.А учредители спокойно свободно передвигаются по стране и ездят за границу

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И это правильно!!!! Страховка тот несчастного случаЯ на воде и страховка гражданской ответственности за причинения вреда!!! И подороже!!! Чтобы бомжи на реку не вылезали!!

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Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

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