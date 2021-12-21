Тольяттинского полицейского заподозрили в превышении полномочий

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В Тольятти возбудили уголовное дело в отношении сотрудника ДПС. Его подозревают в злоупотреблении полномочиями. Об этом сообщает СУ СК РФ по Самарской области.