Житель Самарской области получил условный срок за незаконную ловлю раков

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В Приволжском районе Самарской области мировой суд рассмотрел уголовное дело 50-летнего местного жителя, которого обвиняли в незаконной ловле раков. Об этом сообщает Сызранская транспортная прокуратура.