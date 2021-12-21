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Суды Происшествия

Житель Самарской области получил условный срок за незаконную ловлю раков

САМАРА. 21 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
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В Приволжском районе Самарской области мировой суд рассмотрел уголовное дело 50-летнего местного жителя, которого обвиняли в незаконной ловле раков. Об этом сообщает Сызранская транспортная прокуратура.

С 5 по 7 сентября 2021 г. напротив с. Кашпир мужчина ловил раков с помощью многозаходных ловушек, которые запрещены. Браконьер успел выловить 66 раков, ущерб составил более 15 тыс. рублей.

Суд назначил сельчанину восемь месяцев лишения свободы условно.

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Злыдень Злыдней 06 ноября 2021 03:59 Водитель Toyota Land Cruiser, устроивший дорожную разборку с грабежом, получил условный срок

Да как так происходит? Все равны, а некоторые ровнее?!только за хранение 5 лет дают, судьи продажные! Надеюсь на пересмотр отправят и судью лишат прав.

МалинаРоза М 27 октября 2021 06:49 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Моей дочери практически отказали в возможности стать кандидатом в присяжные. Пришло письмо, где ее выбрали из списка избирателей. Она пошла в Пром.администрацию и ей там, вместо того, чтобы зарегистрировать, сказали в коридоре: ну чтоо вы, это такая маленькая вероятность, попасть туда. Я позвонила в канцелярию обл. суда. То же самое, слово в слово. Но позвольте: письмо как разговорит о том, что человека УЖЕ выбрала система из примерно миллиона избирателей в примерно полторы тысячи кандидатов. И если человек подходит по закону о присяжных судьях, то его ставят на учет и он дожидается звонка из суда с предложением прийти на заседание по отбору кандидатов.

Mark Krass 14 октября 2021 05:34 Облсуд не может начать процесс по делу об убийствах сирот из-за квартир

Все боятся идти в присяжные.Никто не желает отбиения кукушки со стороны банды убийц

Антон Зубов 12 июля 2021 15:32 Фигурант дела о грязной нефти получил два с половиной года колонии

Интересно на фоне этой новости узнать, как обстоят дела по загрязнению нефти хлорорганическими соединениями, которое Самаранефтегаз допустила несколько недель назад. Результатов проверок нет. Кто будет оплачивать "банкет", непонятно. Операционный контроль сдаваемого в систему Транснефти сырья позволил бы всем работать гораздо спокойнее: и поставщикам, и получателям нефти, и транспортировщику.

Z9 Yx 08 июля 2021 21:16 Сотрудница госпожнадзора получила в Тольятти четыре года колонии и лишилась офицерского звания

Журналисты никогда не пишут...в рядах какой партии она состоялась... ..и это нужно указывать в будущем так как на носу выборы

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