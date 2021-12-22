В 2022 г. планируется пустить премиальную "Ласточку" по маршруту Самара - Пенза - Саранск - Москва

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев во время пресс-конференции 21 декабря рассказал о проектах, которые планируется осуществить в 2022 году.

Вячеслав Дмитриев презентовал два перспективных проекта: межрегиональный дневной экспресс Самара - Пенза - Саранск - Москва, по которому будет курсировать состав "Ласточка-Премиум" (5 вагонов на 340 мест) и маршрут "Девять столиц" - "Самара/Уфа - Санкт-Петербург".

"По премиальной "Ласточке" сейчас в правительстве РФ рассматривается инвестиционная программа ОАО "РЖД". Как только правительство примет решение, заказ уйдет на заводы. Ориентировочно это декабрь следующего года. Все зависит от конечной подписи правительства РФ", — заявил начальник КбшЖД.

Спикер добавил, что рассматривается вопрос о поставке трех составов электропоездов "Ласточка" комплектации "Премиум" для использования в графике движения поездов на 2022–2023 годы: "Это позволит увеличить долю рынка жд-транспорта на 9%, а количество перевезенных пассажиров — на 124 тыс. человек".

Он также отметил, что график маршрута детально будет обсуждаться уже после того, как утвердят соответствующую правительственную программу.

"Мы очень заинтересованы в этом проекте, потому что ласточки премиального уровня на 2022 г. заложены только на этот маршрут. Если нам это удастся, это будет действительно серьезный прорыв", — подытожил он.

Также Вячеслав Дмитриев коротко рассказал о маршруте "Девять столиц": "В текущем году железная дорога начала переход на использование двухэтажных вагонов в поездах дальнего следования. В связи с этим мы работаем над реализацией данного проекта, который свяжет одним поездом девять столиц. Это 29 миллионов человек".