В 2022 г. планируется пустить премиальную "Ласточку" по маршруту Самара - Пенза - Саранск - Москва

Начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев во время пресс-конференции 21 декабря рассказал о проектах, которые планируется осуществить в 2022 году.
Вячеслав Дмитриев презентовал два перспективных проекта: межрегиональный дневной экспресс Самара - Пенза - Саранск - Москва, по которому будет курсировать состав "Ласточка-Премиум" (5 вагонов на 340 мест) и маршрут "Девять столиц" - "Самара/Уфа - Санкт-Петербург".
"По премиальной "Ласточке" сейчас в правительстве РФ рассматривается инвестиционная программа ОАО "РЖД". Как только правительство примет решение, заказ уйдет на заводы. Ориентировочно это декабрь следующего года. Все зависит от конечной подписи правительства РФ", — заявил начальник КбшЖД.
Спикер добавил, что рассматривается вопрос о поставке трех составов электропоездов "Ласточка" комплектации "Премиум" для использования в графике движения поездов на 2022–2023 годы: "Это позволит увеличить долю рынка жд-транспорта на 9%, а количество перевезенных пассажиров — на 124 тыс. человек".
Он также отметил, что график маршрута детально будет обсуждаться уже после того, как утвердят соответствующую правительственную программу.
"Мы очень заинтересованы в этом проекте, потому что ласточки премиального уровня на 2022 г. заложены только на этот маршрут. Если нам это удастся, это будет действительно серьезный прорыв", — подытожил он.
Также Вячеслав Дмитриев коротко рассказал о маршруте "Девять столиц": "В текущем году железная дорога начала переход на использование двухэтажных вагонов в поездах дальнего следования. В связи с этим мы работаем над реализацией данного проекта, который свяжет одним поездом девять столиц. Это 29 миллионов человек".
Последние комментарии
Почему-то никто не вспомнит, что в 70-х и 80-х годах практически все трамвайные стрелки в Куйбышеве были автоматические.
А ничего,что мы ,живущие на заводском шоссе,будем с 24 до 7 слушать рёв большегрузов?!
Конечно надо. А на этом кто-нибудь ездил https://na-avtobus.ru/raspisanie/sam/samara/sam/bogatoe/?
А может имеет смысл за эти деньги обновить весь трамвайный парк Самары? Может имеет смысл закупить трамваи не производства видимо фирмы Porsche, а от каких-то местных производителей, или тех же белоруссов? Ну не может же трамвай стоить как как экспортный вариант Т-72?? (каталожная цена 1.4 млн. $).
11 АПЕЛЛЯЦИОННЫЙ АРБИТРАЖНЫЙ СУД СНЯЛ АРЕСТ С ПОДГОТОВЛЕННЫХ ХАКИМОВОЙ ДЛЯ ПРОДАЖИ "ДОБРОСОВЕСТНЫМ ПРИОБРЕТАТЕЛЯМ" 10 УЧАСТКОВ ЗЕМЛИ ВОКРУГ АВТОВОКЗАЛА. ЕСЛИ КУПЛЯ ПРОДАЖА СОСТОИТСЯ, ЭТА СДЕЛКА СТАНЕТ АФЕРОЙ ГОДА, КОГДА УЧАСТКИ ЗЕМЛИ ОСТАВШИЕСЯ В СОБСТВЕННОСТИ ХАКИМОВОЙ ТОЛЬКО НА БУМАГЕ, ПО ДОГОВОРУ ПРИЗНАННОМУ СУДОМ ПОВОЛЖСКОГО РЕГИОНА НИЧТОЖНЫМ, ПЕРЕЙДУТ ТРЕТЬИМ ЛИЦАМ. НО ЭТО СДЕЛАЕТ ВЕСЬМА ПРОБЛЕМНЫМ ВОЗВРАТ ЗЕМЛИ ПОД КОНТРОЛЬ МУНИЦИПАЛИТЕТА. ВМЕСТЕ С ЭТИМ ХОДЯТ СЛУХИ ЧТО ПРОКУРАТУРА УСПЕЛА ЗАЯВИТЬ НОВЫЕ ИСКИ В ЗАЩИТУ ПРАВ ГРАЖДАН И СНОВА АРЕСТОВАТЬ ЭТИ УЧАСТКИ.