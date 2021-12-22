Начальник КбшЖД: "В 2021 году мы показали рост практически во всех направлениях"

Во вторник, 21 декабря, на региональной инновационной площадке "Трансфер инноваций" начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев выступил с кратким обзором итогов текущего года и рассказал о планах.

Несмотря на то что текущий год стал очередным "ковидным", руководство КбшЖД предприняло беспрецедентные меры по возвращению пассажиров на железнодорожный транспорт. Была обеспечена эпидемиологическая безопасность, введен новый подвижной состав, обновлялись пространства вокзалов.

"Уходящий год выдался непростым, но насыщенным. Мы учились перестраиваться и показали рост практически во всех направлениях работы", — сказал во вступительном слове Вячеслав Дмитриев.

Так, грузооборот вырос на 12,6%, достигнув максимального значения за последние 10 лет. Грузовые перевозки Вячеслав Дмитриев назвал основным бизнес-направлением и добавил, что в 2021 г. установленный план был перевыполнен и достиг отметки в 65 млн тонн грузов. При этом он подчеркнул, что наибольший прирост погрузки к уровню прошлого года был достигнут за счет промышленного сырья, лома черных металлов и нефтепродуктов.

Среди наиболее значимых событий нынешнего года спикер выделил транспортно-логистическую конференцию "PRO//Движение.Поволжье", на которой было подписано восемь соглашений, и сентябрьский форум "Транспорт Урала" с участием 50 транспортных компаний, где КбшЖД была представлена интерактивной экспозицией с четырьмя тематическими модулями.

"Ключевым событием форума стал торжественный запуск поезда "Орлан" по маршруту Уфа - Оренбург. Прямого сообщения между городами не было 11 лет", — отметил Вячеслав Дмитриев.

Говоря о направлении "Пассажирские перевозки", спикер сообщил, что за минувший год было отправлено более 15 млн пассажиров. Пассажиропоток вырос на 15% по сравнению с 2020 годом.

"В текущем году мы продолжили работу по реализации новых продуктов. Пригородным сообщением было назначено 23 новых поезда по шести направлениям. Из них по двум направлениям (Сызрань - Кузнецк и Алнаши - Альметьевская) восстановлено движение, отмененное с 2014 года", — подчеркнул начальник КбшЖД.

Также он добавил, что по двум направлениям были реализованы новые маршруты: Уфа - Кумертау - Оренбург и Самара - Жигулевск. В рамках реализации комплексной долгосрочной программы было организовано движение с 3 декабря начал курсировать двухэтажный пассажирский поезд Оренбург - Самара - Москва.

"Это новейшие вагоны, которые на регулярном маршруте используются только у нас. Вагоны такой комплектации больше не производятся. Мы успели в последнюю дверь последнего вагона, — рассказал спикер. — В этих поездах серьезный сервис: сенсорные экраны, индивидуальные панели климат-контроля, сейф, душевые кабины".

За период эксплуатации, с 3 по 19 декабря, отправление пассажиров по данному маршруту составило 127% к тому же периоду прошлого года.

В КбшЖД в 2021 г. продолжилась работа по развитию туристических проектов. В частности, был реализован комплексный проект "Яркие выходные в Приволжье", охвативший восемь крупных городов России (Самару, Йошкар-Олу, Казань, Ижевск, Пензу, Саранск, Ульяновск и Чебоксары). С начала года было организовано 49 туров, запущено 13 туристических поездов и четыре жд-круиза.

"Кроме того, совместно с "РЖД-туром" продолжена работа по организации ретропоездов на паровой тяге, которые предоставляют возможность познакомиться с достопримечательностями региона. В этом году состоялось девять рейсов, в поездках участвовало 1500 пассажиров, — сообщил Вячеслав Дмитриев. — На территории Самарской области реализуется проект "Волжская кругосветка", в рамках которого в сентябре около 300 человек совершили однодневное путешествие по маршруту Самара - платформа им. Грушина - Жигулевск - Снежные Валы - Сызрань - Самара. А учитывая положительный опыт тематических круизов, в декабре в Самарской области запускается аналогичный тур-проект. Запланировано 12 рейсов по маршруту Самара - Водинская - Тольятти - Жигулевск".

Также начальник Куйбышевской железной дороги рассказал, что на предстоящие новогодние праздники запланировано назначение 14 дополнительных поездов на 62 рейса в направлении Москвы, из них 10 поездов и 33 рейса — филиалом КбшЖД и четыре поезда на 29 рейсов московским филиалом.

В планах КбЖД на 2022 год: открытие нового современного Центра продаж и услуг в пос. Круглое Поле (поселок при одноименной жд-станции в Тукаевском районе Татарстана), полная замена вагонов в составе поездов Ульяновск - Москва и Тольятти - Москва на двухэтажные, запуск новых скорых пригородных поездов "Орлан" по маршруту "Ульяновск — Димитровград".