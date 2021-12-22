На привокзальной площади в Самаре организуют филиал музея

Работа по благоустройству Комсомольской площади около жд-вокзала в Самаре будет продолжена, заявил начальник Куйбышевской железной дороги Вячеслав Дмитриев во вторник, 21 декабря, во время пресс-конференции.

Он напомнил, что за счет инвестиционной программы в октябре на территории вокзального комплекса "Самара" состоялось открытие новой современной площадки "Платформа Космическая". На ней появилась детская площадка, стилизованная под космический корабль. Вячеслав Дмитриев сообщил, что в 2022 г. работы по благоустройству будут продолжены при участии муниципальных и региональных властей.

"В 2020 г. на этом месте была лишь заасфальтированная площадка. Поэтому сейчас вдвойне приятно наблюдать и посещать благоустроенную территорию. Самара космическая начинается с вокзала. Безусловно, работа в этом направлении будет продолжена — совместно с правительством Самарской области и мэрией, так как этот проект реализуется при взаимодействии. Мы планируем организовать там филиал музейного комплекса", — рассказал Дмитриев.