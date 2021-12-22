ВТБ будет стремиться создать из "Динамо" высокотехнологичный клуб

ВТБ как основной акционер и генеральный спонсор ФК "Динамо-Москва" при развитии клуба будет делать ставку на цифровизацию и внедрение новых технологий. Также клуб анализирует возможности выпуска для болельщиков уникального продукта на технологии NFT. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ, председатель совета директоров ФК "Динамо-Москва" Юрий Соловьев.

"Мы очень жадно ищем технологии по всему миру, у нас работают международные консультанты, которые сотрудничают с топовыми клубами. Мы стараемся сделать из "Динамо" цифровой, с точки зрения управления, клуб. Вообще технологии в футболе и биотехнологии выходят на совсем другой уровень. Полностью переводим процесс подготовки молодежи на технологические рельсы", — подчеркнул Юрий Соловьев.

В прошлом году ФК "Динамо-Москва" первым в России поставил на тренировочном поле собственной академии умные камеры со встроенным искусственным интеллектом и технологией отслеживания мяча и спортивных событий, происходящих на поле. Получаемые видео становятся частью процесса подготовки аналитического досье воспитанника. В 2021 г. тысячи тренировок были проведены с видеонаблюдением. К тренировочному и учебному процессам клуб подходит максимально научно, с использованием анализа big data.

В 2021 г. клуб внедрил единую цифровую систему, в которой содержится вся информация по игрокам как основной команды, так и академии "Динамо" — от тренировочного процесса до медицинских данных и физических параметров. Это позволяет эффективно управлять командами, планировать тренировки, отслеживать физическое состояние игроков, медицинские назначения, анализировать показатели игры. С годами и увеличением количества выпускников академии, прошедших через анализ искусственного интеллекта, будут выработаны определенные алгоритмы как подготовки, так и понимания спортивного потенциала развития футболистов.

В перспективе ФК "Динамо-Москва" также нацелен на использование технологий анализа ДНК воспитанников академии для более эффективной организации тренировочного процесса. При клубе организована лаборатория, которая работает сейчас с основной командой, будет использовать наиболее перспективные технологии и при работе с воспитанниками академии.

Технологическая стратегия клуба была утверждена на совете директоров ФК "Динамо-Москва" в 2021 г. наряду со спортивной, коммерческой, финансовой и стратегией развития Академии ФК "Динамо-Москва".

"У банка есть очень сильные партнеры в технологической сфере, лидеры своих отраслей, которые клуб может использовать для развития сервисов по продаже билетов и мерчандайзинга, управления базой данных клиентов, внедрения систем лояльности и сервисов на стадионе. Сейчас прорабатываем различные варианты сотрудничества. Совместно с Ростелекомом провели тестирование системы прохода на стадион по лицевой биометрии", — также отметил Юрий Соловьев.

Клуб будет анализировать и возможности использования технологии блокчейна для выпуска принципиально новых продуктов для болельщиков.

"Интересно следить за тем, что может привнести развитие новых технологий с точки зрения социальной стоимости клуба. Мы над этим много думаем и обязательно что-то для наших болельщиков представим. Может быть это будут технологии блокчейна, например, уникальный продукт на технологии NFT. Люди смогут поучаствовать в создании социальной стоимости клуба", — сказал Соловьев.