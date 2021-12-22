16+
Написать в редакцию RSS Архив Яндекс виджеты Реклама на сайте
Сюжеты:
Ушел из жизни бывший наставник "Крыльев Советов" Виктор Антихович Сергей Корниленко: "Больших изменений в нашей команде не будет" "Крылья Советов" интересуются полузащитником Никитой Раздорских Мехди Зеффан покинет "Крылья Советов" "Зенит" и "Локомотив" хотят приобрести Сергея Пиняева у "Крыльев Советов"

Футбол Спорт

ВТБ будет стремиться создать из "Динамо" высокотехнологичный клуб

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС.
Читали: 54
Версия для печати
Если вы нашли ошибку в тексте - выделите ее и нажмите CTR+Enter

ВТБ как основной акционер и генеральный спонсор ФК "Динамо-Москва" при развитии клуба будет делать ставку на цифровизацию и внедрение новых технологий. Также клуб анализирует возможности выпуска для болельщиков уникального продукта на технологии NFT. Об этом в интервью Интерфаксу рассказал Первый заместитель президента — председателя правления ВТБ, председатель совета директоров ФК "Динамо-Москва" Юрий Соловьев.

"Мы очень жадно ищем технологии по всему миру, у нас работают международные консультанты, которые сотрудничают с топовыми клубами. Мы стараемся сделать из "Динамо" цифровой, с точки зрения управления, клуб. Вообще технологии в футболе и биотехнологии выходят на совсем другой уровень. Полностью переводим процесс подготовки молодежи на технологические рельсы", — подчеркнул Юрий Соловьев.

В прошлом году ФК "Динамо-Москва" первым в России поставил на тренировочном поле собственной академии умные камеры со встроенным искусственным интеллектом и технологией отслеживания мяча и спортивных событий, происходящих на поле. Получаемые видео становятся частью процесса подготовки аналитического досье воспитанника. В 2021 г. тысячи тренировок были проведены с видеонаблюдением. К тренировочному и учебному процессам клуб подходит максимально научно, с использованием анализа big data.

В 2021 г. клуб внедрил единую цифровую систему, в которой содержится вся информация по игрокам как основной команды, так и академии "Динамо" — от тренировочного процесса до медицинских данных и физических параметров. Это позволяет эффективно управлять командами, планировать тренировки, отслеживать физическое состояние игроков, медицинские назначения, анализировать показатели игры. С годами и увеличением количества выпускников академии, прошедших через анализ искусственного интеллекта, будут выработаны определенные алгоритмы как подготовки, так и понимания спортивного потенциала развития футболистов.

В перспективе ФК "Динамо-Москва" также нацелен на использование технологий анализа ДНК воспитанников академии для более эффективной организации тренировочного процесса. При клубе организована лаборатория, которая работает сейчас с основной командой, будет использовать наиболее перспективные технологии и при работе с воспитанниками академии.

Технологическая стратегия клуба была утверждена на совете директоров ФК "Динамо-Москва" в 2021 г. наряду со спортивной, коммерческой, финансовой и стратегией развития Академии ФК "Динамо-Москва".

"У банка есть очень сильные партнеры в технологической сфере, лидеры своих отраслей, которые клуб может использовать для развития сервисов по продаже билетов и мерчандайзинга, управления базой данных клиентов, внедрения систем лояльности и сервисов на стадионе. Сейчас прорабатываем различные варианты сотрудничества. Совместно с Ростелекомом провели тестирование системы прохода на стадион по лицевой биометрии", — также отметил Юрий Соловьев.

Клуб будет анализировать и возможности использования технологии блокчейна для выпуска принципиально новых продуктов для болельщиков.

"Интересно следить за тем, что может привнести развитие новых технологий с точки зрения социальной стоимости клуба. Мы над этим много думаем и обязательно что-то для наших болельщиков представим. Может быть это будут технологии блокчейна, например, уникальный продукт на технологии NFT. Люди смогут поучаствовать в создании социальной стоимости клуба", — сказал Соловьев.

Гид потребителя

Последние комментарии

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:55 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

Поддерживаю и болею!

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:54 "Крылья Советов" проиграли сербской "Будучности" - 2:3

Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

Андрей Соболев 29 июня 2021 12:51 "Крылья Советов" обыграли "Пролетер"

Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

Игорь Митин 08 сентября 2018 10:46 СМИ: ФК "Крылья Советов" не смог заявить полузащитника Йоана Молло из-за проблем с документами

УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

Ivan P. 28 августа 2018 18:47 Полузащитник ЦСКА Георгий Миланов выбирает между "Крыльями Советов" и бундеслигой

Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?

Фото на сайте

"Крылья Советов" vs ЦСКА

"Крылья Советов" vs ЦСКА

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Фан-фест в Самаре посетил 500-тысячный болельщик

Матч сборных Англии - Швеции

Матч сборных Англии - Швеции

Все фотогалереи

Новости раздела

Все новости
Архив
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
29 30 1 2 3 4 5
6 7 8 9 10 11 12
13 14 15 16 17 18 19
20 21 22 23 24 25 26
27 28 29 30 31 1 2