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Футбол Спорт

"Крылья Советов" получили запрос от "Локомотива" по трансферу Ивана Сергеева

САМАРА. 22 ДЕКАБРЯ. ВОЛГА НЬЮС. ОБЗОР СМИ.
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Московский "Локомотив" запросил "Крылья Советов" по условиям трансфера нападающего Ивана Сергеева, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.

Сергеев играет за самарский клуб с августа 2020 года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В нынешнем сезоне у футболиста восемь голов и шесть результативных передач в 20 матчах.

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Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁

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Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️

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УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!

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