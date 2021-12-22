"Крылья Советов" получили запрос от "Локомотива" по трансферу Ивана Сергеева

Московский "Локомотив" запросил "Крылья Советов" по условиям трансфера нападающего Ивана Сергеева, сообщает championat.com со ссылкой на источник, знакомый с ситуацией.
Сергеев играет за самарский клуб с августа 2020 года. В минувшем сезоне 26-летний форвард стал лучшим бомбардиром Футбольной национальной лиги и установил рекорд первенства по голам. В нынешнем сезоне у футболиста восемь голов и шесть результативных передач в 20 матчах.
Последние комментарии
Поддерживаю и болею!
Отличная была игра. Очень зрелищная! ⚽️😁
Роман Ежов, действительно, отличился! Молодец, парень!👍☺️
УДАЧИ!!!!!!!!!!!!!!!!
Крылья, дотируемые из бюджета, т.е. из нашего с вами кармана, платят зарплату выше бундеслиги??? Доколе?